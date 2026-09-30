У ПАРЄ готують програми підтримки українських ветеранів

Сергій Соболєв. Фото: ВО "Батьківщина"

У Парламентській асамблеї Ради Європи розглядають резолюції щодо ветеранської політики в Європі та підтримки українських ветеранів, які постраждали внаслідок російської агресії. У межах проєкту передбачили низку програм та фінансування для їх реалізації.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів перший заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, передає Новини.LIVE.

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Які програми підтримки ветеранів розглядають у ПАРЄ

"Фактично закладені безпосередньо цілий ряд програм, під них фінансування. Я думаю, що цей проєкт дасть можливість далі і уряду, і Офісу Президента вести дуже чіткі переговори, для того, щоб ці ключові напрацювання вже були втілені в життя", — розповів Соболєв.

Зокрема, йдеться про підтримку ветеранів із професійними проблемами зі здоров’ям, а також людей, які втратили кінцівки.

Крім того, цього тижня ПАРЄ має розглянути питання так званих виборів у Росії. Соболєв зазначив, що в резолюції передбачене невизнання російських виборів, зокрема через їх проведення на тимчасово окупованих територіях.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у державному бюджеті України на 2027 рік на ветеранські програми планують передбачити понад 20 млрд гривень. Ще 3 млрд гривень хочуть додатково спрямувати на забезпечення захисників житлом та іншою допомогою.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив про обговорення нового порядку дій для людей після звільнення з військової служби. Зміни передбачають скорочення кількості обов’язкових процедур і перегляд черговості окремих кроків, щоб ветерани могли швидше оформлювати необхідні виплати.