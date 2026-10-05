Закон про гарантії для ветеранів зареєструють до кінця 2026 року

До кінця року в Раді зареєструють закон про гарантії для ветеранів
Заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько повідомив, що до кінця 2026 року у Верховній Раді України зареєструють закон стосовно гарантій для ветеранів. За його словами, нормативний акт стане фундаментом для майбутнього кодифікованого акта.
Про це Руслан Приходько повідомив в ефірі Ранок.LIVE.
Гарантії для ветеранів
"Після того, як президентом були озвучені основні завдання для уряду і нашого міністерства зокрема, триває сьогодні робота. Було проведено засідання координаційної ради при Президентові України, при Офісі Президента з питань ветеранської політики. Були визначені чіткі дедлайни, чіткі завдання", — розповів Приходько.
Наразі триває робота з іншими міністерствами в частині цифровізації. Зокрема, триває визначення переліку реєстрів, де буде відбуватися інтеграція і обміни. Крім того, ведеться активна нормативно-правова робота.
Над документом працювала окрема науково-експертна рада, до якої залучили академіків, докторів наук і фахових юристів. Після офіційної реєстрації першого закону його положення планують включити до комплексного кодексу. Окрім цього питання, документ регулюватиме розвиток ветеранського бізнесу та діяльність Національного військового меморіального кладовища.
"На даному етапі наше першочергове завдання це врегулювати відповідність тих інструментів, які пропонує держава, прав і гарантії до відповідно обʼєктивних потреб наших захисників, захисниць і їхніх родин, родин полеглих і тих, хто перебуває в полоні або зник безвісти", — розповів Приходько.
Скоріш за все це буде закон, який в надалі буде включений до кодифікованого акту, який об'єднає низку вже існуючих законів.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма, в Україні пропонують запровадити компенсацію у розмірі 120 тисяч гривень на придбання автомобіля для ветеранів війни з інвалідністю. Відповідну ініціативу вже підтримав профільний комітет Верховної Ради.
Раніше перший заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв повідомляв, що у Парламентській асамблеї Ради Європи розглядають проєкти резолюцій, присвячені ветеранській політиці в європейських країнах та підтримці українських ветеранів, які постраждали через російську агресію.