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Головна Новини дня До кінця року в Раді зареєструють закон про гарантії для ветеранів

До кінця року в Раді зареєструють закон про гарантії для ветеранів

Ua ru
5 жовтня 2026 13:50
Ексклюзив
Закон про гарантії для ветеранів зареєструють до кінця 2026 року
Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

Заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько повідомив, що до кінця 2026 року у Верховній Раді України зареєструють закон стосовно гарантій для ветеранів. За його словами, нормативний акт стане фундаментом для майбутнього кодифікованого акта.

Про це Руслан Приходько повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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Гарантії для ветеранів

"Після того, як президентом були озвучені основні завдання для уряду і нашого міністерства зокрема, триває сьогодні робота. Було проведено засідання координаційної ради при Президентові України, при Офісі Президента з питань ветеранської політики. Були визначені чіткі дедлайни, чіткі завдання", — розповів Приходько.

Наразі триває робота з іншими міністерствами в частині цифровізації. Зокрема, триває визначення переліку реєстрів, де буде відбуватися інтеграція і обміни. Крім того, ведеться активна нормативно-правова робота

Над документом працювала окрема науково-експертна рада, до якої залучили академіків, докторів наук і фахових юристів. Після офіційної реєстрації першого закону його положення планують включити до комплексного кодексу. Окрім цього питання, документ регулюватиме розвиток ветеранського бізнесу та діяльність Національного військового меморіального кладовища.

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"На даному етапі наше першочергове завдання це врегулювати відповідність тих інструментів, які пропонує держава, прав і гарантії до відповідно обʼєктивних потреб наших захисників, захисниць і їхніх родин, родин полеглих і тих, хто перебуває в полоні або зник безвісти", — розповів Приходько.

Скоріш за все це буде закон, який в надалі буде включений до кодифікованого акту, який об'єднає низку вже існуючих законів. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма, в Україні пропонують запровадити компенсацію у розмірі 120 тисяч гривень на придбання автомобіля для ветеранів війни з інвалідністю. Відповідну ініціативу вже підтримав профільний комітет Верховної Ради. 

Раніше перший заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв повідомляв, що у Парламентській асамблеї Ради Європи розглядають проєкти резолюцій, присвячені ветеранській політиці в європейських країнах та підтримці українських ветеранів, які постраждали через російську агресію.

війна закон українці Україна ветерани Мінветеранів
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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