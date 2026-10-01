Ветерани з інвалідністю отримають 120 тисяч на авто: деталі законопроєкту

Засідання Національної Ради безбар’єрності

В Україні планують компенсувати по 120 тисяч гривень на купівлю авто для ветеранів війни, які мають інвалідність. Ініціативу вже підтримав комітет Верховної Ради. Першочергово виплати будуть передбачені для бійців з I групою, а згодом і для II групи.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

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Комітет Ради схвалив компенсації ветеранам на придбання авто

Українські захисники, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, зможуть отримати грошову допомогу від держави на купівлю власного автотранспорту. Профільний комітет Верховної Ради дав зелене світло законопроєкту, який встановлює компенсацію у розмірі 120 тисяч гривень на придбання машини.

Державна допомога надаватиметься поетапно. На першому етапі право на виплату отримають бійці з інвалідністю I групи, після чого дію механізму поширять на ветеранів із II групою.

"Мати власне авто для ветеранів з інвалідністю важливо не лише з погляду комфорту. Передусім це можливість бути самостійними: поїхати на реабілітацію, розпочати власну справу, відвезти дитину до школи та просто щодня не залежати від того, чи є поруч хтось, хто може допомогти", — висловився Віталій Кім.

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Надалі міністерство планує масштабувати виплати, поступово збільшуючи коло одержувачів, аби послуга стала доступною кожному захиснику, який її потребує, паралельно ліквідуючи інші перешкоди на шляху ветеранів до повернення в суспільне життя.

Тепер законопроєкт очікує на голосування в сесійній залі парламенту. Віталій Кім звернувся до народних обранців із закликом схвалити документ у першому читанні.

"Наш обов’язок перед тими, хто захищав Україну, не закінчується в день їхнього повернення з фронту. Держава має забезпечити ветеранам не лише належну підтримку, а й реальні можливості жити повноцінним життям, будувати своє майбутнє та бути максимально незалежними", — підсумував очільник Мінветеранів.

Новини.LIVE повідомляли, що українським захисникам УБД та ветеранам з інвалідністю держава на 100% відшкодовує купівлю автоцивілки. Під час укладання договору водій-пільговик платить лише половину ціни, а решту вартості йому автоматично повертають на рахунок через "Дію". Головні умови для успішного зарахування коштів є наявність ідентифікаційного коду та офіційно підтверджений статус у реєстрах.

Паралельно для ветеранів війни продовжує діяти гарантія на безоплатне користування всім громадським транспортом. Базовим документом для цього є ветеранське посвідчення, проте в муніципалітетах із безготівковою системою валідації доведеться додатково оформити е-квиток. .