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Главная Новости дня Ветеранам с инвалидностью выплатят 120 тысяч грн на покупку авто

Ветеранам с инвалидностью выплатят 120 тысяч грн на покупку авто

Ua ru
1 октября 2026 11:07
Ветераны с инвалидностью получат 120 тысяч на покупку автомобиля: подробности законопроекта
Заседание Национального совета по безбарьерной среде

В Украине планируют выделять по 120 тысяч гривен на покупку автомобилей ветеранам войны с инвалидностью. Инициативу уже поддержал комитет Верховной Рады. В первую очередь выплаты будут предусмотрены для бойцов I группы, а впоследствии — и для II группы.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

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Комитет Рады одобрил компенсации ветеранам на приобретение автомобилей

Украинские защитники, получившие инвалидность в результате боевых действий, смогут получить денежную помощь от государства на покупку собственного автотранспорта. Профильный комитет Верховной Рады дал зеленый свет законопроекту, который устанавливает компенсацию в размере 120 тысяч гривен на приобретение автомобиля.

Государственная помощь будет предоставляться поэтапно. На первом этапе право на выплату получат бойцы с инвалидностью I группы, после чего действие механизма распространят на ветеранов с инвалидностью II группы.

"Наличие собственного автомобиля для ветеранов с инвалидностью важно не только с точки зрения комфорта. Прежде всего это возможность быть самостоятельными: поехать на реабилитацию, начать собственное дело, отвезти ребенка в школу и просто каждый день не зависеть от того, есть ли рядом кто-то, кто может помочь", — заявил Виталий Ким.

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В дальнейшем министерство планирует расширить масштабы выплат, постепенно увеличивая круг получателей, чтобы услуга стала доступной каждому защитнику, который в ней нуждается, параллельно устраняя другие препятствия на пути ветеранов к возвращению в общественную жизнь.

Сейчас законопроект ожидает голосования в сессионном зале парламента. Виталий Ким обратился к народным избранникам с призывом одобрить документ в первом чтении.

"Наша обязанность перед теми, кто защищал Украину, не заканчивается в день их возвращения с фронта. Государство должно обеспечить ветеранам не только надлежащую поддержку, но и реальные возможности жить полноценной жизнью, строить свое будущее и быть максимально независимыми", — подытожил глава Минветеранов.

Новини.LIVE сообщали, что украинским защитникам УБД и ветеранам с инвалидностью государство на 100% возмещает расходы на покупку автогражданки. При заключении договора водитель-льготник платит лишь половину цены, а остальную сумму ему автоматически возвращают на счет через приложение "Дія". Основными условиями для успешного зачисления средств являются наличие идентификационного кода и официально подтвержденный статус в реестрах.

Параллельно для ветеранов войны продолжает действовать гарантия на бесплатное пользование всем общественным транспортом. Базовым документом для этого является ветеранское удостоверение, однако в муниципалитетах с безналичной системой валидации придется дополнительно оформить электронный билет.

деньги ветераны компенсация автомобиль социальная помощь
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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