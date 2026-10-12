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Головна Новини дня Зеленський підписав закон про навчання рідними мовами для нацменшин

Зеленський підписав закон про навчання рідними мовами для нацменшин

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12 жовтня 2026 18:22
Зеленський підписав закон про освіту рідними мовами нацменшин
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) країни. Документ передбачає можливість для дітей, рідні мови яких належать до офіційних мов Європейського Союзу, здобувати освіту українською мовою та рідною.

Про це йдеться в карточці законопроєкту, передає Новини.LIVE.

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Законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав нацменшин та корінних народів України

Документ став фінальним кроком для виконання політичних критеріїв і відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

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Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Освітні заклади, у яких понад 50% учнів навчаються мовою корінного народу України або офіційною мовою ЄС, зможуть отримати статус школи національної меншини. Це дасть змогу включати до навчальних програм додаткові заняття з історії, культури та традицій відповідної спільноти.

Випускники таких шкіл зможуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ) у перекладі своєю рідною мовою. Виняток становитимуть завдання з української та іноземних мов.

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У відповідних класах і групах дозволять спілкуватися мовою національної меншини або корінного народу під час освітнього процесу, перерв і повсякденного перебування на території закладу поряд із використанням державної мови.

Директори таких шкіл не повинні будуть подавати державний сертифікат, що підтверджує рівень володіння українською мовою. Водночас вимога знати державну мову та використовувати її під час виконання службових обов’язків залишатиметься чинною.

Як писали Новини.LIVE, 12 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт №16119, який передбачає зміни до законодавства для забезпечення освітніх прав корінних народів і представників національних меншин України

Раніше заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько заявив, що до кінця 2026 року у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, присвячений гарантіям для ветеранів. Документ має стати основою для подальшої розробки єдиного кодифікованого акта.

Володимир Зеленський школи Україна законопроєкт нацменшини
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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