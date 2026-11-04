Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Европейский Союз призывает Украину существенно ускорить реформы для продвижения переговоров о вступлении в блок. Еврокомиссия ожидает, что к концу 2026 года Киев откроет два переговорных кластера, которые в настоящее время остаются заблокированными. В то же время в 2027 году Украина может предварительно завершить переговоры лишь по семи направлениям, а конкретная дата вступления в ЕС не определена.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии, информирует Новини.LIVE.

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Еврокомиссия готовит более осторожную "дорожную карту" вступления Украины в ЕС

Европейская комиссия разработала более осторожную "дорожную карту" евроинтеграции Украины. Согласно документу, в 2027 году Киев может предварительно завершить переговоры по семи направлениям политики. В то же время Брюссель не устанавливает конечного срока завершения переговорного процесса.

Для дальнейшего продвижения к членству Украина должна срочно и существенно ускорить реформы в сфере верховенства права. Выполнение ключевых требований в этой области в течение первой половины 2027 года является необходимым условием для предварительного завершения переговоров по отдельным направлениям.

В целом в "дорожной карте" определены семь сфер, по которым Украина потенциально сможет предварительно завершить переговоры в следующем году. Их распределили по срокам:

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образование и культура. Вторая половина 2027 года: интеллектуальная собственность, занятость и социальная политика, промышленная политика, исследования, внешние отношения, внешняя политика и политика безопасности.

Для вступления в Европейский Союз Украине необходимо привести законодательство и государственные институты в соответствие с европейскими стандартами в 35 переговорных сферах. Еврокомиссия признает, что такие изменения требуют времени, ресурсов и широких консультаций. Для дополнительной поддержки украинских властей Брюссель создал специальную рабочую группу.

В то же время проведение необходимых реформ затрудняется полномасштабной войной, которая создает дополнительную нагрузку на украинское правительство и парламент. Им необходимо принимать и внедрять законодательство, необходимое для вступления в Евросоюз.

ЕС призывает открыть два переговорных кластера до конца 2026 года

Отдельно Европейская комиссия настаивает на открытии двух переговорных кластеров Украины, которые в настоящее время остаются заблокированными. Речь идет о кластере 4 — "Зеленая повестка дня и устойчивое транспортное сообщение" — и кластере 5 — "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

В документе отмечается, что Украина выполнила необходимые условия для их открытия. Поэтому Еврокомиссия призывает участников конференции по вопросам присоединения приложить все усилия, чтобы начать переговоры по этим направлениям до конца 2026 года.

Молдова может продвинуться в переговорах быстрее Украины

В то же время для Молдовы Еврокомиссия предусматривает гораздо более амбициозный план евроинтеграции. По оценке Брюсселя, страна может предварительно завершить переговоры по более чем 20 направлениям политики уже в 2027 году.

Таким образом, темпы продвижения Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе могут существенно различаться. Это создает перспективу фактического разделения переговорных процессов двух стран, которые долгое время продвигали вступление в ЕС параллельно.

Определил ли ЕС дату вступления Украины в блок

В "дорожной карте" Еврокомиссия не устанавливает конечного срока завершения переговоров Украины о вступлении в Евросоюз. В то же время документ называют "живым", поскольку его могут обновлять в зависимости от хода переговорного процесса. Это оставляет возможность предварительно завершить переговоры по дополнительным направлениям раньше, если реформы будут продвигаться быстрее, чем ожидается.

Даже завершение переговоров по всем направлениям не будет означать автоматического вступления Украины в ЕС. После этого соглашение о присоединении к блоку еще должны одобрить и ратифицировать.

Новини.LIVE сообщали, что представитель Украины при ЕС Тарас Качка призвал безотлагательно принять законопроект №14327-д, необходимый для присоединения Украины к платежной зоне SEPA. По его словам, даже после принятия документа техническая и процедурная подготовка продлится около полутора лет, а полноценный запуск ожидается 1 января 2028 года. Присоединение к SEPA позволит удешевить и ускорить международные переводы, а украинцы смогут экономить до 100 млн евро ежегодно.

Новини.LIVE писали, что Венгрия заблокировала начало процедуры открытия двух последних переговорных кластеров для вступления Украины и Молдовы в ЕС. Во время встречи технических экспертов 20 октября представители Будапешта не объяснили своего решения, заявив, что их позиция остается неизменной. В то же время в Евросоюзе ожидают, что кластеры могут быть открыты в декабре.