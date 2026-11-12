Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Після завершення переговорів Абу-Дабі уряд Німеччини розглядає можливість прямої зустрічі канцлера Фрідріха Мерца з Володимиром Путіним. Сторони вже погодили базові принципи подальшого діалогу щодо України. Очікується, що лідери можуть поспілкуватися на грудневому саміті G20 у Маямі.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на Die Zeit.

Реклама

Фрідріх Мерц готовий переговорити особисто з Володимиром Путіним

Можливість проведення прямих переговорів між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (ХДС) та російським президентом Володимиром Путіним стає дедалі реальнішою. Речник уряду Стефан Корнеліус підтвердив у Берліні, що необхідну базу для цього вже закладено.

"Ми досягли порозуміння в Абу-Дабі щодо основних принципів", — зазначив він, уточнивши подальші кроки дипломатів. Представник уряду додав: "Це порозуміння тепер буде також передано президенту Росії, і на цій основі можуть розвиватися подальші переговори".

Зі свого боку Москва демонструє готовність до діалогу. Через державне інформаційне агентство ТАСС Кремль передав сигнал, що Володимир Путін відкритий до контактів як безпосередньо з Фрідріхом Мерцом, так і з представниками Європейського Союзу загалом. Минулої п'ятниці німецький канцлер вже коментував цю тему, наголосивши, що не відхилятиме пропозицію про особисту зустріч, якщо очільник Кремля приїде у грудні на саміт G20 до американського Маямі.

Читайте також:

Стефан Корнеліус уточнив, що найпершим пріоритетом є досягнення миру безпосередньо в Україні. Лише після остаточного розв'язання цього питання сторони перейдуть до обговорення майбутнього трансатлантичного та європейського безпекового порядку.

Окрім цього, ще однією обов'язковою вимогою є цілковита згода усіх членів НАТО щодо будь-яких фінальних угод. Водночас у німецькому уряді відверто зазначають, що ці чотири пункти є виключно внутрішньою позицією союзників, яку з Російською Федерацією наразі не погоджували.

Новини.LIVE інформували, що президент Фінляндії Александр Стубб припускав, що вже протягом найближчих тижнів до мирних переговорів щодо України може офіційно долучитися і Європа. За його словами, невдовзі цілком імовірна нова технічна зустріч у розширеному чотиристоронньому форматі.

З самого ранку 12 листопада спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже прибули до російської столиці для проведення консультацій. Їх особисто зустрічав спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Володимир Зеленський вважає, що найкращий шанс на закінчення війни триватиме до кінця 2026 року і пояснював, що у 2027-му політичний розклад у Європі може суттєво змінитися.

Одразу після переговорів у Росії американські посадовці Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вирушити до Дубліна, де наприкінці наступного дня запланована їхня зустріч із Володимиром Зеленським. Український лідер також незмінно наполягає на тому, що Європа повинна бути повноцінним учасником мирного процесу.