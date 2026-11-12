Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS

Протягом кількох тижнів до мирних переговорів щодо України може офіційно приєднатися і Європа. Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про ймовірність проведення нової технічної зустрічі у чотиристоронньому форматі. Те, чи станеться таке розширення, вирішиться сьогодні під час візиту американських посланців до Москви.

Про це Александр Стубб сказав у коментарі журналістці CNN, передає Новини.LIVE.

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З ким Європа мала можливість провести переговори щодо миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб анонсував можливе розширення формату мирних переговорів щодо України. За його словами, вже найближчим часом до процесу можуть офіційно залучити представників Європи.

Фінський лідер розповів, що нещодавно мав нагоду обговорити ситуацію безпосередньо з учасниками консультацій. З американського боку він спілкувався з Джаредом Кушнером, а з українського — з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією.

На думку Стубба, зараз у переговорному процесі є відчутне покращення в діалогах. Політик нагадав, що ще кілька тижнів тому ситуація виглядала критичною. Тоді в Осло відбулася зустріч усіх сторін без участі росіян, і дипломатичний діалог перебував на межі повного зриву.

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Проте наступні консультації в Абу-Дабі дозволили перезапустити процес. Це був перший такий контакт між росіянами, українцями та американцями з лютого минулого року. Одним із перших результатів цієї зустрічі стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими, про яку раніше згадував Джаред Кушнер.

Європа стежитиме за розвитком подій в Кремлі

Тепер доля мирного процесу залежить від подій у Москві. Стубб, коментуючи нагадування ведучої про теплі відгуки Віткоффа щодо гуманіста-Путіна закликав зосередитися на самій суті переговорів, а не на гучних чи тривожних фразах.

"Ну, гадаю, перше, що слід зазначити, — це те, що, на мою думку, не варто стріляти в посланця. Гадаю, з усіх боків над цими переговорами працює багато людей", — зазначив президент Фінляндії.

Він визнав, що в такому складному діалозі неминуче лунатимуть речі, які не подобаються європейцям, однак політики зобов'язані брати участь у процесі.

До цього часу Росія категорично відмовлялася бачити європейських представників за столом переговорів. Щоб змінити ситуацію, політики Європи намагаються підтримувати прямі канали зв'язку з Москвою.

"І саме тому, наприклад, Йонас Стурр, прем'єр-міністр Норвегії, та я зателефонували Путіну кілька тижнів тому. А якщо дати вам пряму відповідь, то я вважаю, що існує реальна ймовірність того, що європейці будуть присутні за столом переговорів", — підкреслив Стубб.

Президент Фінляндії переконаний, що присутність європейців уже сама по собі означатиме серйозний прогрес. Він також озвучив можливі терміни проведення наступних контактів у розширеному складі.

"А якщо додати до цього те, що, можливо, через один-два тижні відбудеться нова зустріч на технічному рівні між, у цьому випадку, американцями, українцями, росіянами та європейцями, то це також буде прогресом", — спрогнозував він.

Водночас Стубб нагадав, що посланці виконують лише функцію комунікаторів. Остаточні рішення щодо подальших кроків ухвалюватимуть безпосередньо лідери держав — Володимир Зеленський та Володимир Путін, тоді як американська сторона окремо сформує власну офіційну позицію.

Новини.LIVE інформували, що представник Білого дому Джаред Кушнер наголошував, що європейські країни мають зайняти повноцінне місце за столом мирних переговорів щодо України, проте для цього їм спершу доведеться виробити конкрнетну єдину позицію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реальне вікно можливостей для завершення війни відкрите саме до кінця 2026 року. Глава держави зауважив, що наближення політичних трансформацій у Європі в 2027-му та поточні зміни у США спонукають усіх гравців шукати компроміс і фіксувати прогрес уже найближчими тижнями.

Український лідер також підкреслив, що вплив європейських союзників на майбутні мирні консультації лише посилюватиметься, тож закликав Брюссель не зволікати й уже до кінця листопада визначитися з конкретним представником, який отримає офіційний мандат говорити від імені всієї Європи.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтримав ініціативу італійської прем'єрки Джорджі Мелоні щодо призначення спільного європейського перемовника. Він наголосив, що Євросоюз зобов'язаний захищати власну архітектуру безпеки та інтереси Києва єдиним голосом, коли йтиметься про долю України та припинення російської агресії.