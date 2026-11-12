Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS

В течение нескольких недель к мирным переговорам по Украине может официально присоединиться и Европа. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о вероятности проведения новой технической встречи в четырехстороннем формате. Будет ли такое расширение, решится сегодня во время визита американских представителей в Москву.

Об этом Александр Стубб сказал в комментарии журналистке CNN, передает Новини.LIVE.

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С кем Европа имела возможность провести переговоры о мире в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб анонсировал возможное расширение формата мирных переговоров по Украине. По его словам, уже в ближайшее время к процессу могут официально привлечь представителей Европы.

Финский лидер рассказал, что недавно имел возможность обсудить ситуацию непосредственно с участниками консультаций. С американской стороны он общался с Джаредом Кушнером, а с украинской — с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией.

По мнению Стубба, сейчас в переговорном процессе наблюдается ощутимое улучшение в диалогах. Политик напомнил, что еще несколько недель назад ситуация выглядела критической. Тогда в Осло состоялась встреча всех сторон без участия россиян, и дипломатический диалог находился на грани полного срыва.

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Однако последующие консультации в Абу-Даби позволили возобновить процесс. Это был первый подобный контакт между россиянами, украинцами и американцами с февраля прошлого года. Одним из первых результатов этой встречи стала договоренность о масштабном обмене военнопленными, о которой ранее упоминал Джаред Кушнер.

Европа будет следить за развитием событий в Кремле

Теперь судьба мирного процесса зависит от событий в Москве. Стубб, комментируя напоминание ведущей о теплых отзывах Виткоффа в адрес Путина-гуманиста, призвал сосредоточиться на самой сути переговоров, а не на громких или тревожных фразах.

"Ну, думаю, первое, что следует отметить, — это то, что, на мой взгляд, не стоит стрелять в посланника. Думаю, со всех сторон над этими переговорами работает много людей", — отметил президент Финляндии.

Он признал, что в таком сложном диалоге неизбежно будут звучать вещи, которые не нравятся европейцам, однако политики обязаны участвовать в этом процессе.

До сих пор Россия категорически отказывалась видеть европейских представителей за столом переговоров. Чтобы изменить ситуацию, европейские политики пытаются поддерживать прямые каналы связи с Москвой.

"И именно поэтому, например, Йонас Стурр, премьер-министр Норвегии, и я позвонили Путину несколько недель назад. А если ответить вам прямо, то я считаю, что существует реальная вероятность того, что европейцы будут присутствовать за столом переговоров", — подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии убежден, что присутствие европейцев уже само по себе будет означать серьезный прогресс. Он также озвучил возможные сроки проведения следующих контактов в расширенном составе.

"А если добавить к этому то, что, возможно, через одну-две недели состоится новая встреча на техническом уровне между, в данном случае, американцами, украинцами, россиянами и европейцами, то это также будет прогрессом", — прогнозировал он.

В то же время Стубб напомнил, что посланники выполняют лишь функцию посредников. Окончательные решения относительно дальнейших шагов будут принимать непосредственно лидеры государств — Владимир Зеленский и Владимир Путин, тогда как американская сторона отдельно сформирует собственную официальную позицию.

Новини.LIVE сообщали, что представитель Белого дома Джаред Кушнер подчеркивал, что европейские страны должны занять полноценное место за столом мирных переговоров по Украине, однако для этого им сначала придется выработать конкретную единую позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реальное окно возможностей для завершения войны открыто именно до конца 2026 года. Глава государства отметил, что приближение политических преобразований в Европе в 2027 году и текущие изменения в США побуждают всех игроков искать компромисс и фиксировать прогресс уже в ближайшие недели.

Украинский лидер также подчеркнул, что влияние европейских союзников на будущие мирные консультации будет только усиливаться, поэтому призвал Брюссель не медлить и уже до конца ноября определиться с конкретным представителем, который получит официальный мандат выступать от имени всей Европы.

Президент Европейского совета Антониу Кошта поддержал инициативу итальянского премьер-министра Джорджи Мелони о назначении общего европейского переговорщика. Он подчеркнул, что Евросоюз обязан защищать собственную архитектуру безопасности и интересы Киева единым голосом, когда речь пойдет о судьбе Украины и прекращении российской агрессии.