Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори

Посланник президента Росії Кирило Дмитрієв, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа та спеціальний посланник США Стів Віткофф. Фото: росЗМІ

Спеціальні посланці зі Сполучених Штатів Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже від ранку, 12 листопада, перебувають у Росії для проведення перемовин. Їхній літак здійснив посадку в московському аеропорту Внуково. Біля трапа американську делегацію особисто зустрів спецпредставник президента РФ Дмитрієв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Прибуття американських переговірників в Москву

Спеціальні делегати від Сполучених Штатів Америки прибули на територію Російської Федерації. Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають провести офіційні переговори з російською стороною безпосередньо у Москві.

За інформацією місцевих медіа, літак з американськими представниками на борту успішно приземлився в аеропорту Внуково. Одразу після посадки гостей зі США зустрів спеціальний представник російського президента Дмитрієв. Як повідомляють кореспонденти видань ТАСС та РИА "Новости", після короткого привітання політики не стали довго затримуватися на летовищі.

Дмитрієв, Віткофф і Кушнер швидко сіли в автомобілі. Сформований кортеж оперативно залишив територію Внуково та вирушив у напрямку центральних районів російської столиці, де, ймовірно, і проходитимуть основні зустрічі.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський публічно анонсував поїздку американських делегатів. Глава держави підтвердив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер дійсно планують сісти за стіл переговорів із представниками Російської Федерації. Їх візит став продовженням після серії переговорів в Абу-Дабі, які тривали з 10 по 11 листопада.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський вважає, що вікно для виходу на мирні домовленості відкрите саме до кінця 2026 року. За оцінкою Зеленського, усі сторони зацікавлені в результаті вже найближчими тижнями, оскільки у 2027-му розклад сил у Європі може непередбачувано змінитися, та й у самих Штатах політичні сили уже зазнали трансформацій.

Головним практичним підсумком зустрічей в Абу-Дабі стала згода на підготовку нового великого обміну полоненими. Володимир Зеленський підтвердив, що українська група узгодила цей трек із представниками Вашингтона й Москви, паралельно звіряючи позиції з європейськими союзниками, які також працювали на полях саміту в Еміратах.