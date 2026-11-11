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Головна Новини дня Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися

Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися

Ua ru
11 листопада 2026 12:27
Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися
Термінова новина

Тристоронні переговори між Україною, США та Росією, які проходили в Абу-Дабі 10 та 11 листопада, завершилися. Українську делегацію на зустрічах представляли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Новини.LIVE. 

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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