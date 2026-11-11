Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися

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Тристоронні переговори між Україною, США та Росією, які проходили в Абу-Дабі 10 та 11 листопада, завершилися. Українську делегацію на зустрічах представляли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Новини.LIVE.

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