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Головна Новини дня В Абу-Дабі стартував другий день переговорів між Україною, РФ та США

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів між Україною, РФ та США

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11 листопада 2026 10:45
Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: Умєров повідомив про другий день REUTERS/Rula Rouhana
Кирило Буданов та Рустем Умєров на переговорах. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що у середу, 11 листопада, стартував другий переговорний день з Росією та Сполученими Штатами Америки. Спочатку відбудеться тристоронній формат.

Про це Рустем Умєров повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі

"Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією", — повідомив Умєров.

Після цього відбудеться зустріч з європейськими партнерами.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Зокрема, сторони обговорили гарантії безпеки для України, Росії та Європи.

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А український лідер Володимир Зеленський наголосив, що вплив Європи на переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України надалі посилюватиметься. Він закликав європейські країни до кінця листопада узгодити кандидатуру представника.

війна переговори Україна Росія Рустем Умєров Абу-Дабі
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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