Кирило Буданов та Рустем Умєров на переговорах. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що у середу, 11 листопада, стартував другий переговорний день з Росією та Сполученими Штатами Америки. Спочатку відбудеться тристоронній формат.

Про це Рустем Умєров повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі

"Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією", — повідомив Умєров.

Після цього відбудеться зустріч з європейськими партнерами.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Зокрема, сторони обговорили гарантії безпеки для України, Росії та Європи.

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А український лідер Володимир Зеленський наголосив, що вплив Європи на переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України надалі посилюватиметься. Він закликав європейські країни до кінця листопада узгодити кандидатуру представника.