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Головна Новини дня Тристоронні переговори завершилися: діалог поновлять 11 листопада

Тристоронні переговори завершилися: діалог поновлять 11 листопада

Ua ru
10 листопада 2026 14:53
Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі відновляться завтра вранці FISU press office
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Переговори між Україною, США та Росією, які відбуваються в Абу-Дабі, завершилися на сьогодні. Сторони продовжать зустрічі завтра вранці, повідомили у Службі зовнішньої розвідки. До роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах українська делегація приступила 10 листопада.

Про це повыдомляє Суспільне.

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Автор:
Литвин Вікторія
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