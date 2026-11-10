Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Переговори між Україною, США та Росією, які відбуваються в Абу-Дабі, завершилися на сьогодні. Сторони продовжать зустрічі завтра вранці, повідомили у Службі зовнішньої розвідки. До роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах українська делегація приступила 10 листопада.

Про це повыдомляє Суспільне.

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