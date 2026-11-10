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Головна Новини дня В Абу-Дабі стартували переговори: порядок денний

В Абу-Дабі стартували переговори: порядок денний

Ua ru
10 листопада 2026 09:44
В Абу-Дабі стартували переговори: порядок денний
Термінова новина

Українська делегація у вівторок, 10 листопада, розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Спочатку відбудеться зустріч з представрниками країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а згодом тристоронній формат за участі Москви та Вашингтона.

Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки та учасник делегації Рустем Умєров, передає Новини.LIVE. 

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Переговори в Абу-Дабі 10 листопада

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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