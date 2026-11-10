В Абу-Дабі стартували переговори: порядок денний

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Українська делегація у вівторок, 10 листопада, розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Спочатку відбудеться зустріч з представрниками країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а згодом тристоронній формат за участі Москви та Вашингтона.

Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки та учасник делегації Рустем Умєров, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі 10 листопада

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