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В Абу-Даби начались переговоры: повестка дня

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10 ноября 2026 09:44
Умеров рассказал о ходе переговоров в Абу-Даби 10 ноября
Срочная новость

Украинская делегация во вторник, 10 ноября, приступила к работе в Объединенных Арабских Эмиратах. Сначала состоится встреча с представителями стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а затем трехсторонний формат с участием Москвы и Вашингтона.

Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки и участник делегации Рустем Умеров, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Абу-Даби 10 ноября

"Первая встреча — с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители СШАСтив Уиткофф и Джаред Кушнер. Мы согласуем позиции и скоординируем действия перед следующим этапом переговоров", — отметил Умеров.

Далее состоится трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России.

Украину на переговорах представляют:

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  • Рустем Умеров;
  • Кирилл Буданов;
  • Давид Арахамия;
  • Сергей Кислица;
  • Вадим Скибицкий.

Умеров заявил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие, а также гуманитарные меры.

"Работаем над тем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", — добавил он.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 10 ноября глава ОП Кирилл Буданов опубликовал фото из Абу-Даби, где проходят переговоры по войне в Украине. По его словам, нужны конкретные результаты.

А в США выразили сдержанный оптимизм накануне переговоров в Абу-Даби. По словам американского чиновника, несмотря на существенные публичные разногласия по территориальному вопросу, в ходе закрытых контактов Киев и Москва уже демонстрируют готовность к определенным компромиссам.

США переговоры Украина Европа Россия Рустем Умеров Абу-Даби
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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