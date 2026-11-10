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Главная Новости дня Переговоры в Абу-Даби: США оценили ход переговоров и действия сторон

Переговоры в Абу-Даби: США оценили ход переговоров и действия сторон

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10 ноября 2026 07:30
Переговоры Украины и России в Абу-Даби: заявления представителя властей США Sputnik/Mikhail Metzel
Участники российской делегации. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel

Соединенные Штаты заявили, что испытывают осторожный оптимизм в преддверии переговоров Украины и РФ в Абу-Даби. По словам анонимного американского чиновника, несмотря на публичные кардинальные разногласия по поводу территорий, в частном общении Киев и Москва уже демонстрируют готовность к определенным уступкам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Le Monde.

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Публичная позиция сторон отличается от той, которую они предлагают на переговорах

Как рассказал в беседе с агентством Agence France-Presse анонимный чиновник из США, обе стороны едут на встречу с благими намерениями.

По его словам, сейчас существует заметная разница между официальными заявлениями Киева и Москвы и их реальной позицией в кулуарах.

"Публичные позиции, очевидно, остаются неизменными, а именно: Россия заявляет, что хочет всю Донецкую область, а Украина говорит: "Давайте заморозим линию фронта", — отметил представитель США.

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Но он сразу уточнил, что в ходе закрытых переговоров "обе стороны продемонстрировали определенную гибкость".

В Объединенные Арабские Эмираты посредники привезли конкретную повестку дня. Американский чиновник сообщил, что делегациям предложат список из семи или восьми тем, по которым организаторы стремятся услышать мнения сторон. В то же время никто не питает иллюзий относительно быстрого прорыва или подписания документов в ближайшие дни.

"Мы не ожидаем, что урегулируем эти вопросы в Абу-Даби", — подчеркнул собеседник AFP.

Что говорят о территориях Украины и гарантиях безопасности

Самый сложный вопрос, а именно будущее территорий, не решится быстро, как отметил анонимный чиновник. Чиновник из США не стал прогнозировать какие-либо конкретные сроки окончания войны. Он пояснил, что географические границы невозможно определить без понимания того, как именно будет выглядеть глобальная система безопасности в послевоенное время.

"Они не решат территориальный вопрос, пока не будут знать, какой будет архитектура безопасности после войны", — констатировал чиновник.

При этом базовые принципы будущего мира уже обозначены. Любое подписанное соглашение должно основываться на уважении национального суверенитета и права на самостоятельное принятие решений. Кроме того, американская сторона подчеркивает, что в центре европейской коллективной обороны неизменно будет оставаться НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что украинские представители переговорной делегации 9 ноября выехали в Абу-Даби. Встречи пройдут 10 и 11 ноября в трехстороннем формате: за стол переговоров сядут делегации из Украины, Соединенных Штатов и России.

К мирному процессу в Эмиратах также присоединятся руководители Европейского Союза. Присутствие европейских лидеров должно придать вес украинской стороне и не позволить Кремлю под прикрытием американского посредничества переписать правила безопасности в Европе в свою пользу.

В Вашингтоне заявляют о первых успехах в согласовании гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий. От Соединенных Штатов на встречах 10–11 ноября будут работать Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Кроме того, Париж официально направляет своих представителей на эти переговоры.

Кремль назвал ключевым пунктом переговоров общую безопасность как для себя и Украины, так и для всей Восточной Европы. Именно с этой темы планируют начать обсуждение повестки дня в Абу-Даби.

США переговоры Украина война в Украине Россия мирные переговоры Абу-Даби
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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