Учасники російської делегації. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel

Сполучені Штати заявили, що відчувають обережний оптимізм напередодні переговорів України та РФ в Абу-Дабі. За словами анонімного американського посадовця, попри публічні кардинальні розбіжності щодо територій, у приватному спілкуванні Київ та Москва вже демонструють готовність до певних поступок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Le Monde.

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Публічна позиція сторін відрізняється від тієї, що пропонують на переговорах

Як розповів у розмові з агентством Agence France-Presse анонімний чиновник зі США, обидві сторони їдуть на зустріч із добрими намірами.

За його словами, зараз існує помітна різниця між офіційними заявами Києва та Москви і їхньою реальною позицією в кулуарах.

"Публічні позиції, очевидно, залишаються незмінними, а саме: Росія каже, що хоче всю Донецьку область, а Україна каже: "Давайте заморозимо лінію фронту", — зазначив представник США.

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Але він одразу уточнив, що під час непублічних контактів "обидві сторони продемонстрували певну гнучкість".

До Об'єднаних Арабських Еміратів посередники привезли конкретний порядок денний. Американський чиновник повідомив, що делегаціям запропонують список із семи чи восьми тем, щодо яких організатори прагнуть почути думки сторін. Водночас ілюзій щодо швидкого прориву чи підписання документів найближчими днями ніхто не має.

"Ми не очікуємо, що врегулюємо ці питання в Абу-Дабі", — підкреслив співрозмовник AFP.

Що кажуть стосовно територій України та безпекові гарантії

Найскладніше питання, а саме майбутнє територій, не вирішиться швидко, як зазначив анонімний чиновник. Посадовець зі США не став прогнозувати жодних цільових дат завершення війни. Він пояснив, що географічні межі неможливо визначити без розуміння того, як саме виглядатиме глобальна система безпеки у повоєнний час.

"Вони не вирішать територіальне питання, доки не знатимуть, якою буде архітектура безпеки після війни", — констатував чиновник.

При цьому базові принципи майбутнього миру вже окреслені. Будь-яка підписана угода має спиратися на повагу до національного суверенітету та права на незалежне ухвалення рішень. Крім того, американська сторона наголошує, що в центрі європейської колективної оборони незмінно залишатиметься НАТО.

Новини.LIVE інформували, що українські представники переговорної делегації 9 листопада виїхали до Абу-Дабі. Зустрічі триватимуть 10 та 11 листопада в тристоронньому форматі: за стіл переговорів сядуть делегації від України, Сполучених Штатів і Росії.

До мирного процесу в Еміратах також приєднаються керівники Європейського Союзу. Присутність європейських лідерів має додати ваги українській стороні та не дозволити Кремлю під прикриттям американського посередництва переписати правила безпеки в Європі на свою користь.

У Вашингтоні заявляють про перші успіхи в узгодженні гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Від Сполучених Штатів на зустрічах 10–11 листопада працюватимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Крім того, своїх представників на ці переговори офіційно відправляє Париж.

Кремль назвав ключовим пунктом переговорів загальну безпеку як для себе та України, так і для всієї Східної Європи. Саме з цієї теми планують розпочати обговорення порядку денного в Абу-Дабі.