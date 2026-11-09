Очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

Російська сторона визначила питання безпеки України, Росії та всього регіону головною темою майбутніх переговорів щодо завершення війни. Саме цей напрям відкриватиме порядок денний зустрічі в Абу-Дабі.

Про це повідомляє МЗС РФ, передає Новини.LIVE.

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Що Лавров сказав про безпекову складову переговорів

Очільник російського МЗС зазначив, що безпекові питання мають стати першим пунктом обговорення під час переговорів, запланованих на 10–11 листопада.

Також Лавров згадав слова державного секретаря США Марко Рубіо, який наголошував на важливості безпекової складової в переговорному процесі.

"Я чув заяву Марко Рубіо про те, що на переговорах в Абу-Дабі та загалом у ситуації навколо українського конфлікту ключове значення набувають питання безпеки. Більше того, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає, що першим пунктом будуть питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні", — сказав глава російського МЗС.

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Відомо, що українську делегацію очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. У переговорах також візьмуть участь керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

До переговорів також мають долучитися представники європейських країн, зокрема Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі, де запланований черговий раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Про від’їзд повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. За його словами, паралельно в ОАЕ працюватимуть представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також НАТО й Єврокомісії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 жовтня 2026 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров узяв участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G20 в Атланті, штат Джорджія. Під час заходу британський міністр Ед Мілібенд звернувся до нього із закликом повідомити Володимиру Путіну, що Росія не перемагає у війні проти України й не зможе досягти перемоги.