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Главная Новости дня Лавров: безопасность Украины и России станет ключевой темой встречи в ОАЭ

Лавров: безопасность Украины и России станет ключевой темой встречи в ОАЭ

Ua ru
9 ноября 2026 15:58
Переговоры в Абу-Даби: Лавров назвал главную тему встречи Reuters
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

Российская сторона определила вопросы безопасности Украины, России и всего региона в качестве главной темы предстоящих переговоров о прекращении войны. Именно это направление откроет повестку дня встречи в Абу-Даби.

Об этом сообщает МИД РФ, передает Новини.LIVE.

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Что Лавров заявил о вопросах безопасности на переговорах

Глава российского МИД отметил, что вопросы безопасности должны стать первым пунктом обсуждения в ходе переговоров, запланированных на 10–11 ноября.

Также Лавров упомянул слова государственного секретаря США Марко Рубио, который подчеркивал важность компонента безопасности в переговорном процессе.

"Я слышал заявление Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение приобретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает, что первым пунктом будут вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", — сказал глава российского МИД.

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Известно, что украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В переговорах также примут участие руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

К переговорам также должны присоединиться представители европейских стран, включая Францию, Великобританию, Германию и Италию.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 ноября украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби, где запланирован очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Об отъезде сообщил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. По его словам, параллельно в ОАЭ будут работать представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также НАТО и Еврокомиссии.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 октября 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" в Атланте, штат Джорджия. В ходе мероприятия британский министр Эд Милибэнд обратился к нему с призывом сообщить Владимиру Путину, что Россия не побеждает в войне против Украины и не сможет одержать победу.

переговоры Сергей Лавров война в Украине дипломатия мирные переговоры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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