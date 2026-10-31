Британский дипломат Эд Милибэнд. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте 30 октября призвал российского дипломата Сергея Лаврова сказать Владимиру Путину, что Россия не побеждает в войне против Украины и не сможет этого сделать. Он также напомнил о гибели мирных жителей в результате российских атак и призвал международных партнеров продолжать давление на Кремль.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

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Что Милибэнд сказал Лаврову о войне в Украине

Во время заседания британский министр обратился непосредственно к российскому коллеге.

"Позвольте сказать это напрямую министру иностранных дел России — мы все знаем, кто является агрессором в этой войне. Поговорим о том, что произошло вчера на железной дороге в Днепре. Буквально вчера ваши дроны атаковали ее и убили 15 человек", — сказал Милибэнд.

Он добавил, что это не единичный случай, а Россия на протяжении всей войны убивает мирных жителей.

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"Мы все знаем, что вы — агрессор. Мы все знаем, что вы начали эту войну четыре с половиной года назад полномасштабным вторжением в Украину", — подчеркнул он.

Милибенд также напомнил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на быструю победу.

"Но вы не побеждаете в этой войне. Благодаря мужеству украинского народа и солидарности стран, сидящих за этим столом, вы не побеждаете", — заявил Милибэнд.

В конце обращения он призвал Лаврова не скрывать от российского диктатора реальное положение дел.

"Если бы у вас хватило мужества говорить правду и поступать правильно, вы бы сказали Путину, что он не побеждает в этой войне и не победит", — обратился британский министр к российскому коллеге.

Милибенд призвал усилить давление на Россию

Отдельно глава британского МИД подчеркнул необходимость продолжать экономическое и дипломатическое давление на Москву. Он заявил, что международное сообщество должно лишить Путина "доходов, которые позволяют продолжать эту варварскую войну".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Атланте, которая проходила 30–31 октября. Она должна подготовить почву для саммита лидеров G20, который президент США Дональд Трамп планирует провести в своем гольф-клубе в Майами в декабре.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности решающей роли США в прекращении российской войны. По его словам, Вашингтон может заставить Москву завершить боевые действия. Глава государства также сообщил, что Украина готова присоединиться к встрече в США, в частности во Флориде, если Дональд Трамп пригласит украинскую сторону к участию в таком формате во время саммита G20.