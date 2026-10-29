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Главная Новости дня Bloomberg: Лавров прибудет в США на встречу министров G20

Bloomberg: Лавров прибудет в США на встречу министров G20

Ua ru
29 октября 2026 02:53
Лавров отправляется в США на встречу министров иностранных дел стран «G20 МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию в Атланте, штат Джорджия, где 30–31 октября соберутся главы внешнеполитических ведомств стран G20. Его поездка состоится на фоне попыток Вашингтона возобновить мирные переговоры по поводу войны России против Украины. О подготовке визита сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Что Россия планирует обсудить на встрече G20

"Продвигать российские идеи, направленные на укрепление основ многополярного мира", — так описала цель участия делегации Мария Захарова во время брифинга в Москве.

Прокомментировали ли поездку Лаврова в США

Сергей Лавров находится под международными санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Bloomberg обратилось в Госдепартамент США с запросом, предусмотрено ли для российского министра исключение из санкций на время поездки. На момент публикации ведомство не предоставило ответа.

Ранее, в сентябре, в США на встречу G20 в Северной Каролине приезжал министр финансов РФ Антон Силуанов, который также находится под санкциями. На полях мероприятия он провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил об официальном приглашении президента России Владимира Путина на саммит лидеров "двадцатки" в Майами в декабре.

В то же время в Кремле отметили, что решение о личном участии Путина в саммите пока не принято. Несмотря на это, Россия заявляла о намерении активно участвовать в работе G20.

США переговоры МИД G20 Сергей Лавров Россия
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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