Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: МЗС РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров очолить російську делегацію в Атланті, штат Джорджія, де 30-31 жовтня зберуться глави зовнішньополітичних відомств країн G20. Його поїздка відбудеться на тлі спроб Вашингтона відновити мирні переговори щодо війни Росії проти України. Про підготовку візиту повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Про це інформує Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Що Росія планує обговорити на зустрічі G20

"Просувати російські ідеї, спрямовані на зміцнення основ багатополярного світу", — так мету участі делегації описала Марія Захарова під час брифінгу в Москві.

Чи прокоментували поїздку Лаврова у США

Сергій Лавров перебуває під міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Bloomberg звернулося до Державного департаменту США із запитом, чи передбачений для російського міністра виняток із санкцій на час поїздки. На момент публікації відомство не надало відповіді.

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Раніше, у вересні, до США на зустріч G20 у Північній Кароліні приїжджав міністр фінансів РФ Антон Силуанов, який також перебуває під санкціями. На полях заходу він провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що державний секретар США Марко Рубіо заявив про офіційне запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі в грудні.

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Водночас у Кремлі зазначили, що рішення щодо особистої участі Путіна в саміті поки не ухвалили. Попри це, Росія заявляла про намір активно брати участь у роботі "двадцятки".