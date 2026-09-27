Участь Путіна в саміті G20 під питанням - Лавров

Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

У Кремлі заявили, що рішення щодо особистої участі диктатора РФ Володимира Путіна у саміті G20 поки не ухвалили. Водночас Росія планує активно брати участь у роботі "двадцятки".

Про це пишуть росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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У Кремлі прокоментували участь Путіна в саміті

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вдячні за запрошення Росії на саміт G20, однак наразі не готові робити висновки щодо особистої присутності Путіна.

"Буде враховуватися сукупність усіх обставин", — заявив речник російського диктатора.

Водночас Пєсков наголосив, що незалежно від формату участі Володимира Путіна Росія має намір активно долучатися до роботи "двадцятки".

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Що відомо про запрошення Путіна на саміт G20

Новини.LIVE інформували, що Сполучені Штати офіційно запросили російського диктатора Володимира на саміт G20. Відомо, що зустріч запланована на 20 грудня в Маямі.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає — присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті G20 у США може стати справжньою можливістю для початку серйозних переговорів щодо завершення війни проти України. Він заявив під час прес-конференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві.

Ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував запрошення Путіна до саміту. Він наголосив, що українська сторона вважає це одним із найкращих варіантів, які запропонувала американська сторона.