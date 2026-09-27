Участь Путіна в саміті G20 під питанням - Лавров

Лавров: участь Путіна в саміті G20 під питанням
У Кремлі заявили, що рішення щодо особистої участі диктатора РФ Володимира Путіна у саміті G20 поки не ухвалили. Водночас Росія планує активно брати участь у роботі "двадцятки".
Про це пишуть росЗМІ, передає Новини.LIVE.
У Кремлі прокоментували участь Путіна в саміті
Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вдячні за запрошення Росії на саміт G20, однак наразі не готові робити висновки щодо особистої присутності Путіна.
"Буде враховуватися сукупність усіх обставин", — заявив речник російського диктатора.
Водночас Пєсков наголосив, що незалежно від формату участі Володимира Путіна Росія має намір активно долучатися до роботи "двадцятки".
Що відомо про запрошення Путіна на саміт G20
Новини.LIVE інформували, що Сполучені Штати офіційно запросили російського диктатора Володимира на саміт G20. Відомо, що зустріч запланована на 20 грудня в Маямі.
Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає — присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті G20 у США може стати справжньою можливістю для початку серйозних переговорів щодо завершення війни проти України. Він заявив під час прес-конференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві.
Ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував запрошення Путіна до саміту. Він наголосив, що українська сторона вважає це одним із найкращих варіантів, які запропонувала американська сторона.