Участие Путина в саммите G20 под вопросом — Лавров

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

В Кремле заявили, что решение о личном участии диктатора РФ Владимира Путина в саммите G20 пока не принято. В то же время Россия планирует активно участвовать в работе "двадцатки".

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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В Кремле прокомментировали участие Путина в саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле благодарны за приглашение России на саммит G20, однако пока не готовы делать выводы относительно личного присутствия Путина.

"Будет учитываться совокупность всех обстоятельств", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

В то же время Песков подчеркнул, что независимо от формата участия Владимира Путина Россия намерена активно участвовать в работе "двадцатки".

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Что известно о приглашении Путина на саммит G20

Новини.LIVE сообщали, что Соединенные Штаты официально пригласили российского диктатора Владимира на саммит G20. Известно, что встреча запланирована на 20 декабря в Майами.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает — присутствие российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 в США может стать реальной возможностью для начала серьезных переговоров о прекращении войны против Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Оттаве.

Мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приглашение Путина на саммит. Он подчеркнул, что украинская сторона считает это одним из лучших вариантов, предложенных американской стороной.