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Главная Новости дня Лавров: участие Путина в саммите G20 под вопросом

Лавров: участие Путина в саммите G20 под вопросом

Ua ru
27 сентября 2026 18:54
Участие Путина в саммите G20 под вопросом — Лавров
Дмитрий Песков. Фото: Reuters

В Кремле заявили, что решение о личном участии диктатора РФ Владимира Путина в саммите G20 пока не принято. В то же время Россия планирует активно участвовать в работе "двадцатки".

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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В Кремле прокомментировали участие Путина в саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле благодарны за приглашение России на саммит G20, однако пока не готовы делать выводы относительно личного присутствия Путина.

"Будет учитываться совокупность всех обстоятельств", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

В то же время Песков подчеркнул, что независимо от формата участия Владимира Путина Россия намерена активно участвовать в работе "двадцатки".

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Что известно о приглашении Путина на саммит G20

Новини.LIVE сообщали, что Соединенные Штаты официально пригласили российского диктатора Владимира на саммит G20. Известно, что встреча запланирована на 20 декабря в Майами.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает — присутствие российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 в США может стать реальной возможностью для начала серьезных переговоров о прекращении войны против Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Оттаве.

Мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приглашение Путина на саммит. Он подчеркнул, что украинская сторона считает это одним из лучших вариантов, предложенных американской стороной.

владимир путин переговоры G20 Дмитрий Песков Кремль Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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