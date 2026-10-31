Британський дипломат Ед Мілібенд. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті 30 жовтня закликав російського дипломата Сергія Лаврова сказати Володимиру Путіну, що Росія не перемагає у війні проти України й не зможе цього зробити. Він також нагадав про загибель мирних жителів унаслідок російських атак та закликав міжнародних партнерів продовжувати тиск на Кремль.

Про це повідомляє Sky News, передає Новини.LIVE.

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Що Мілібенд сказав Лаврову про війну в Україні

Під час засідання британський міністр звернувся безпосередньо до російського колеги.

"Дозвольте сказати це безпосередньо міністру закордонних справ Росії — ми всі знаємо, хто є агресором у цій війні. Поговорімо про те, що сталося вчора на залізниці у Дніпрі. Лише вчора ваші дрони атакували її та вбили 15 людей", — сказав Мілібенд.

Він додав, що це не поодинокий випадок, а Росія протягом усієї війни вбиває мирних жителів.

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"Ми всі знаємо, що ви агресор. Ми всі знаємо, що ви розпочали цю війну чотири з половиною роки тому повномасштабним вторгненням в Україну", — наголосив він.

Мілібенд також нагадав, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на швидку перемогу.

"Але ви не перемагаєте в цій війні. Завдяки мужності українського народу та солідарності країн, які сидять за цим столом, ви не перемагаєте", — заявив Мілібенд.

Наприкінці звернення він закликав Лаврова не приховувати від російського диктатора реальний стан справ.

"Якби ви мали мужність говорити правду і чинити правильно, то сказали б Путіну, що він не перемагає в цій війні й не переможе", — звернувся британський міністр до російського колеги.

Мілібенд закликав посилити тиск на Росію

Окремо глава британського МЗС наголосив на необхідності продовжувати економічний і дипломатичний тиск на Москву. Він заявив, що міжнародна спільнота має позбавити Путіна "доходів, які дають змогу продовжувати цю варварську війну".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров очолив російську делегацію на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G20 в Атланті, яка проходила 30–31 жовтня. Вона має підготувати ґрунт для саміту лідерів G20, який президент США Дональд Трамп планує провести у своєму гольф-клубі в Маямі в грудні.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив про можливість вирішальної ролі США у припиненні російської війни. За його словами, Вашингтон може змусити Москву завершити бойові дії. Глава держави також повідомив, що Україна готова долучитися до зустрічі у США, зокрема у Флориді, якщо Дональд Трамп запросить українську сторону до такого формату під час саміту G20.