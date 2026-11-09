Делегация Украины отправилась на переговоры в Абу-Даби

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Украинская переговорная делегация в понедельник, 9 ноября, отправилась на переговоры в Абу-Даби. 10–11 ноября в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча с участием представителей Украины, Соединённых Штатов Америки и России.

Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки и участник делегации Рустем Умеров, передает Новини.LIVE.

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Украинская делегация отправилась на переговоры

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