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Делегация Украины отправилась на переговоры в Абу-Даби

Ua ru
9 ноября 2026 14:33
Делегация Украины отправилась на переговоры в Абу-Даби
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Украинская переговорная делегация в понедельник, 9 ноября, отправилась на переговоры в Абу-Даби. 10–11 ноября в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча с участием представителей Украины, Соединённых Штатов Америки и России.

Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки и участник делегации Рустем Умеров, передает Новини.LIVE.

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Украинская делегация отправилась на переговоры

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Автор:
Аркадий Пастула

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