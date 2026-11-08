Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия усилила состав делегации перед переговорами по Украине

Россия усилила состав делегации перед переговорами по Украине

Ua ru
8 ноября 2026 08:05
Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби российские СМИ
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Фото: российские СМИ

Россия направляет на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих встреч при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательному диалогу после длительного периода дипломатического застоя.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Реклама

Переговоры в Абу-Даби

Повестка переговоров указывает на то, что российская сторона, вероятно, настроена обсуждать не только политические вопросы, но и ситуацию непосредственно на фронте.

Известно, что в состав делегации РФ в ОАЭ войдут:

  • заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин;
  • начальник военной разведки Игорь Костюков;
  • старший офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский;
  • возглавит делегацию помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Рябков является одним из ключевых российских дипломатов, ответственных за отношения с США и Ираном, а также за переговоры по контролю над вооружениями.

Читайте также:

Мединский участвует в переговорах между Россией и Украиной еще с 2022 года. В свою очередь, Костюков уже возглавлял российскую делегацию во время переговоров в Абу-Даби в январе.

По информации Кремля, переговоры будут включать обсуждение механизма безопасности для России и Украины после завершения войны.

Делегация Украины

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Кроме того, в состав делегации входят руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это нелегко, но нам нужно выйти на дипломатический путь и двигаться к прекращению войны. Мы координируем действия с нашими партнерами. Украина делает все, чтобы наступил мир", — заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg, европейские государства считают, что Москва должна сначала прекратить агрессию против Украины, и только после этого можно рассматривать её требования относительно общей системы безопасности. В то же время такая позиция может противоречить позиции США.

А Арахамия заявлял, что Украина намерена проверить механизм контроля за соблюдением масштабного режима прекращения огня во время следующей гуманитарной операции, подобной миссии в Олешках. Для этого военные представители Украины, США и России ранее подготовили подробный документ.

США война переговоры Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации