Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Фото: российские СМИ

Россия направляет на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих встреч при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательному диалогу после длительного периода дипломатического застоя.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Абу-Даби

Повестка переговоров указывает на то, что российская сторона, вероятно, настроена обсуждать не только политические вопросы, но и ситуацию непосредственно на фронте.

Известно, что в состав делегации РФ в ОАЭ войдут:

заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин ;

; начальник военной разведки Игорь Костюков;

старший офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский ;

; возглавит делегацию помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Рябков является одним из ключевых российских дипломатов, ответственных за отношения с США и Ираном, а также за переговоры по контролю над вооружениями.

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Мединский участвует в переговорах между Россией и Украиной еще с 2022 года. В свою очередь, Костюков уже возглавлял российскую делегацию во время переговоров в Абу-Даби в январе.

По информации Кремля, переговоры будут включать обсуждение механизма безопасности для России и Украины после завершения войны.

Делегация Украины

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Кроме того, в состав делегации входят руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это нелегко, но нам нужно выйти на дипломатический путь и двигаться к прекращению войны. Мы координируем действия с нашими партнерами. Украина делает все, чтобы наступил мир", — заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg, европейские государства считают, что Москва должна сначала прекратить агрессию против Украины, и только после этого можно рассматривать её требования относительно общей системы безопасности. В то же время такая позиция может противоречить позиции США.

А Арахамия заявлял, что Украина намерена проверить механизм контроля за соблюдением масштабного режима прекращения огня во время следующей гуманитарной операции, подобной миссии в Олешках. Для этого военные представители Украины, США и России ранее подготовили подробный документ.