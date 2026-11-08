Заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков. Фото: росЗМІ

Росія направляє на переговори з Україною в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж під час попередніх зустрічей за посередництва Сполучених Штатів Америки. Це може свідчити про готовність Москви перейти до предметнішого діалогу після тривалого періоду дипломатичного застою.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі

Програма переговорів вказує на те, що російська сторона, ймовірно, налаштована обговорювати не лише політичні питання, а й ситуацію безпосередньо на фронті.

Відомо, до складу делегації РФ в ОАЕ увійдуть:

заступники міністрів закордонних справ Сергій Рябков та Михайло Галузін ;

; начальник військової розвідки Ігор Костюков;

старший офіцер Генерального штабу Юрій Жигарловський ;

; команду очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Рябков є одним із ключових російських дипломатів, відповідальних за відносини зі США та Іраном, а також переговори щодо контролю над озброєннями.

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Мединський бере участь у перемовинах між Росією та Україною ще з 2022 року. Своєю чергою, Костюков уже очолював російську делегацію під час переговорів в Абу-Дабі у січні.

За інформацією Кремля, переговори включатимуть обговорення механізму безпеки для Росії та України після завершення війни.

Делегація України

Українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Крім того, до команди входять керівник Офісу Президента Кирило Буданов та голова "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Це нелегко, але нам потрібно вийти на дипломатичний шлях і рухатися до припинення війни. Ми координуємо дії з нашими партнерами. Україна робить усе, щоб настав мир", — заявляв український лідер Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg, держави Європи вважають, що Москва повинна спочатку припинити агресію проти України, і тільки після цього можна розглядати її вимоги щодо загальної системи безпеки. Водночас така позиція може суперечити США.

А Арахамія заявляв, що Україна має намір перевірити механізм нагляду за дотриманням масштабного режиму припинення вогню під час наступної гуманітарної операції, подібної до місії в Олешках. Для цього військові представники України, США та Росії раніше підготували детальний документ.