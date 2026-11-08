Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Європейські країни наполягають, що Росія має спершу припинити війну проти України, і лише після цього можна переходити до обговорення претензій Кремля щодо ширшої архітектури безпеки континенту. Водночас такий підхід може загострити розбіжності зі Сполученими Штатами Америки стосовно шляхів завершення війни.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Завершення війни в Україні

Європейські посадовці не готові приймати довоєнні вимоги російського диктатора Володимира Путіна, які передбачали фактичне скорочення присутності НАТО у Східній Європі.

Одним із ключових завдань чинної системи європейської безпеки є запобігання можливій агресії Росії проти країн Європи. За словами джерел видання, обговорювати її перебудову недоцільно, доки Москва продовжує війну проти України та не дотримується низки чинних домовленостей.

Водночас така позиція може загострити розбіжності з адміністрацією лідера США Дональда Трампа. Вашингтон наполягає, щоб питання майбутньої архітектури безпеки Європи розглядалися разом з іншими темами в межах мирного діалогу з Росією.

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"Ми повністю визнаємо важливість захисту європейського суверенітету, збереження центральної ролі НАТО в колективній обороні та забезпечення того, щоб кожна країна мала право приймати власні рішення щодо безпеки", — заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

А посланник США Джаред Кушнер наголошував, що метою Штатів є розробка практичних домовленостей, які враховують проблеми безпеки всіх сторін. Зокрема, розглядається пʼять основних цілей:

постійні консультації з питань безпеки;

надійний кризовий зв’язок;

більша військова прозорість;

взаємні заходи щодо зменшення ризиків ескалації;

довгострокова основа для довгострокової європейської безпеки та стабільності.

Прагнення Вашингтона якнайшвидше досягти домовленостей викликає занепокоєння в низці європейських столиць. Зокрема, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Європа не повинна бути більше зацікавлена в мирі, ніж сам Путін.

Американська позиція також зустріла спротив серед демократів у Конгресі, що може ускладнити плани Трампа. Разом із республіканцями, які поділяють їхню позицію, вони можуть перешкоджати спробам лідера США піти на поступки Кремля.

Сенатор-демократ від штату Колорадо Майкл Беннет заявив, що європейська система безпеки вже існує та ґрунтується на НАТО. За його словами, головною загрозою для безпеки Європи є не нестача діалогу, а дії Путіна.

Крім того, одним із найскладніших питань залишаються майбутні гарантії безпеки для України.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський вважає, що результати проміжних виборів у США можуть створити умови для посилення тиску на Росію. За його словами, зміни у співвідношенні сил у Конгресі здатні сприяти збільшенню американської допомоги Україні.

Крім того, Зеленський заявив, що Росія сприймає мирну та згуртовану Європу як загрозу. За словами глави держави, військова інфраструктура, яку Москва активно розбудовувала останніми роками, свідчить про те, що її потенціал спрямований не лише проти України.