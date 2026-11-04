Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на думку Росії мирна та об'єднана Європа є її ворогом. За його словами, розбудована за останні роки російська військова інфраструктура говорить про те, що Москва спрямовує її не лише проти України, але й безпосередньо проти Європи.

Про це глава держави сказав, звертаючись до учасників засідання Берлінського безпекової конференції, передає Новини.LIVE з посиланням на Telegram президента.

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Що сказав Зеленський про Росію та Європу

"Ми бачимо, що Росія вже визначилася. Вона вирішила, що мирна й об’єднана Європа — її ворог. І ця ситуація не зникне просто так за рік. Погляньте на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала останніми роками. Хіба все це лише для України? Занадто масштабно, щоб бути тільки для України. Це спрямовано проти вас", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що це добре, коли у світі є інші країни, які дивляться зараз на Європу як на джерело безпеки. Також позитив є у тому, що США залишаються частиною безпекового альянсу, який важливий для Європи.

"Добре, що у світі є інші країни, які зараз дивляться на Європу як на джерело безпеки – поки що здебільшого потенційне в багатьох аспектах, але здатне стати дуже сильним. Добре, що досі є шанс, що Америка залишиться частиною безпекового альянсу, такого важливого для Європи. І для нас в Україні ситуація зараз надзвичайно складна. Але Україна ніколи не здасться. Україна завжди буде сильною. І Україна завжди буде європейською. Але що буде тут?", — наголосив президент.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із диктатором РФ Володимиром Путіним у Туреччині. Він висловив сподівання, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердогана допоможе організувати такі переговори.

Також ми писали, що за словами Зеленського, Росія через США вимагає від України віддати території, які російські війська не змогли захопити під час бойових дій.