Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по мнению России, мирная и объединенная Европа является ее врагом. По его словам, развитая за последние годы российская военная инфраструктура свидетельствует о том, что Москва направляет ее не только против Украины, но и непосредственно против Европы.

Об этом глава государства сказал, обращаясь к участникам заседания Берлинской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram президента.

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Что сказал Зеленский о России и Европе

"Мы видим, что Россия уже определилась. Она решила, что мирная и объединенная Европа — ее враг. И эта ситуация не исчезнет просто так за год. Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия развивала в последние годы. Разве все это только для Украины? Слишком масштабно, чтобы быть только для Украины. Это направлено против вас", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это хорошо, когда в мире есть другие страны, которые сейчас смотрят на Европу как на источник безопасности. Также позитивным моментом является то, что США остаются частью альянса безопасности, который важен для Европы.

"Хорошо, что в мире есть другие страны, которые сейчас смотрят на Европу как на источник безопасности — пока что в основном потенциальный во многих аспектах, но способный стать очень сильным. Хорошо, что до сих пор есть шанс, что Америка останется частью альянса безопасности, столь важного для Европы. А для нас в Украине ситуация сейчас чрезвычайно сложная. Но Украина никогда не сдастся. Украина всегда будет сильной. И Украина всегда будет европейской. Но что будет здесь?", — подчеркнул президент.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным в Турции. Он выразил надежду, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать такие переговоры.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Россия через США требует от Украины отдать территории, которые российские войска не смогли захватить во время боевых действий.