Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський пов’язує результати проміжних виборів у США з можливістю посилити міжнародний тиск на Росію. Глава держави пояснив, що зміна балансу сил у Конгресі може відкрити шлях до більшої американської підтримки Києва. Також він наголосив на важливості тіснішої співпраці Вашингтона з європейськими партнерами для безпеки України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, оприлюдненому 4 листопада, передає Новини.LIVE.

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Підтримка України з боку демократів США

"У нас є підтримка з обох сторін політичного спектра, підтримка обох партій. Я також вдячний республіканцям. Але демократи дуже чітко говорять про підтримку України, про допомогу Україні", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, під час виборчої кампанії було помітно, що демократи вважають важливим зберігати війну Росії проти України у фокусі уваги. Водночас для них пріоритетом залишається і внутрішня політика США.

Відновлення зв’язків між США та Європою

Окремо Зеленський звернув увагу на відносини Вашингтона з європейськими країнами.

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"Вони говорять про відновлення зв’язків між США та Європою, які за останні роки дещо ослабли. І це для нас дуже важливо", — наголосив президент.

Він пояснив, що без тісної взаємодії між американськими та європейськими партнерами складніше протистояти російській агресії.

Як допомога США може вплинути на Путіна

Президент також висловив сподівання, що зміна балансу сил у Конгресі допоможе Україні отримати більше підтримки.

"Якщо Конгрес зараз говоритиме про потужну фінансову підтримку або підтримку зброєю, як це сьогодні робить і демонструє Європа, це буде позитивним чинником, який вплине на Путіна", — заявив глава держави.

На його думку, посилення допомоги Україні може змусити російського диктатора переглянути доцільність продовження війни.

"Так ми наблизимося до можливих переговорів і можливого миру", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський сподівався, що після американських виборів Дональд Трамп приділятиме більше уваги завершенню російсько-української війни. На його переконання, американський лідер має значний вплив на Володимира Путіна.

Також Новини.LIVE писали, що за підсумками проміжних виборів 3 листопада Демократична партія здобула контроль над Сенатом і Палатою представників США. Новий склад Конгресу розпочне роботу в січні 2027 року. Це дасть демократам більше можливостей впливати на законодавчі рішення та визначати обсяги фінансування американської допомоги Україні.