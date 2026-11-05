Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский связывает результаты промежуточных выборов в США с возможностью усилить международное давление на Россию. Глава государства пояснил, что изменение баланса сил в Конгрессе может открыть путь к более активной поддержке Киева со стороны США. Также он подчеркнул важность более тесного сотрудничества Вашингтона с европейскими партнерами для безопасности Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, опубликованном 4 ноября, передает Новини.LIVE.

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Поддержка Украины со стороны демократов США

"У нас есть поддержка с обеих сторон политического спектра, поддержка обеих партий. Я также благодарен республиканцам. Но демократы очень четко говорят о поддержке Украины, о помощи Украине", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, во время предвыборной кампании было заметно, что демократы считают важным держать войну России против Украины в центре внимания. В то же время для них приоритетом остается и внутренняя политика США.

Восстановление связей между США и Европой

Отдельно Зеленский обратил внимание на отношения Вашингтона с европейскими странами.

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"Они говорят о восстановлении связей между США и Европой, которые за последние годы несколько ослабли. И это для нас очень важно", — подчеркнул президент.

Он пояснил, что без тесного взаимодействия между американскими и европейскими партнерами сложнее противостоять российской агрессии.

Как помощь США может повлиять на Путина

Президент также выразил надежду, что изменение баланса сил в Конгрессе поможет Украине получить больше поддержки.

"Если Конгресс сейчас будет говорить о мощной финансовой поддержке или поддержке оружием, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, это станет положительным фактором, который повлияет на Путина", — заявил глава государства.

По его мнению, усиление помощи Украине может заставить российского диктатора пересмотреть целесообразность продолжения войны.

"Так мы приблизимся к возможным переговорам и возможному миру", — пояснил Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский надеялся, что после американских выборов Дональд Трамп будет уделять больше внимания завершению российско-украинской войны. По его убеждению, американский лидер имеет значительное влияние на Владимира Путина.

Также Новини.LIVE писали, что по итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом и Палатой представителей США. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. Это даст демократам больше возможностей влиять на законодательные решения и определять объемы финансирования американской помощи Украине.