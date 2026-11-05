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Главная Новости дня Демократы в Конгрессе могут изменить политику Трампа насчет Украины

Демократы в Конгрессе могут изменить политику Трампа насчет Украины

Ua ru
5 ноября 2026 07:43
Как демократический Конгресс может изменить политику Трампа Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей США по итогам промежуточных выборов 3 ноября. С января они смогут более активно влиять на внешнюю политику администрации Дональда Трампа и использовать полномочия Конгресса для контроля за решениями президента.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

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Как демократы планируют поддержать Украину

По информации издания, одним из главных направлений работы станет поддержка Украины. Трамп в значительной степени сократил прямую военную и финансовую помощь Киеву, а его решения об ослаблении санкций против российской энергетики вызвали недовольство части законодателей.

Контроль над обеими палатами позволит демократам выносить на голосование новые пакеты помощи Украине. По оценке издания, соответствующая инициатива может получить необходимые две трети голосов для преодоления президентского вето.

Также демократы планируют ограничивать военные решения Трампа, в частности касающиеся войны с Ираном. Среди возможных инструментов — контроль за оборонными расходами, задержка утверждения кандидатур на должности и требования к администрации отчитываться о ходе боевых действий.

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Отдельно законодатели могут противодействовать попыткам ослабить ограничения в отношении России. В частности, представитель Демократической партии Грегори Микс подал законопроект, который должен заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Как сообщали Новини.LIVE, Демократическая партия США получила большинство в Сенате по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Решающими стали победы кандидатов от демократов в традиционно республиканских Техасе и Канзасе.

Как сообщали Новини.LIVE, вице-президент США Джей Ди Венс связал поражение Республиканской партии на промежуточных выборах с недовольством американцев войной в Иране. По его словам, часть избирателей Дональда Трампа в 2024 году на этот раз поддержала демократов, требуя прекратить боевые действия, сосредоточиться на внутренних проблемах США, в частности на инфляции, и пересмотреть отношения с Израилем.

США выборы Дональд Трамп военная помощь Республиканская партия Демократическая партия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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