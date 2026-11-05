Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Демократи здобули контроль над Сенатом і Палатою представників США за підсумками проміжних виборів 3 листопада. Із січня вони зможуть активніше впливати на зовнішню політику адміністрації Дональда Трампа та використовувати повноваження Конгресу для контролю за рішеннями президента.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

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Як демократи планують підтримати Україну

За інформацією видання, одним із головних напрямів роботи стане підтримка України. Трамп значною мірою скоротив пряму військову та фінансову допомогу Києву, а його рішення щодо послаблення санкцій проти російської енергетики викликали невдоволення частини законодавців.

Контроль над обома палатами дозволить демократам виносити на голосування нові пакети допомоги Україні. За оцінкою видання, відповідна ініціатива може отримати необхідні дві третини голосів для подолання президентського вето.

Також демократи планують обмежувати військові рішення Трампа, зокрема щодо війни з Іраном. Серед можливих інструментів — контроль за оборонними витратами, затримка затвердження кандидатур на посади та вимоги до адміністрації звітувати про перебіг бойових дій.

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Окремо законодавці можуть протидіяти спробам послабити обмеження щодо Росії. Зокрема, представник Демократичної партії Грегорі Мікс подав законопроєкт, який має заблокувати план Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Як повідомляли Новини.LIVE, Демократична партія США здобула більшість у Сенаті за підсумками проміжних виборів 3 листопада. Вирішальними стали перемоги кандидатів від демократів у традиційно республіканських Техасі та Канзасі.

Як повідомляли Новини.LIVE, віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав поразку Республіканської партії на проміжних виборах із невдоволенням американців війною в Ірані. За його словами, частина виборців Дональда Трампа у 2024 році цього разу підтримала демократів, вимагаючи завершити бойові дії, зосередитися на внутрішніх проблемах США, зокрема інфляції, та переглянути відносини з Ізраїлем.