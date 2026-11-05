Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: Finn Gomez/Pool via REUTERS

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що республіканці програли проміжні вибори через ставлення виборців до війни в Ірані. Частина прихильників Дональда Трампа цього разу проголосувала за демократів, вимагаючи зупинити участь США у конфлікті та зосередитися на внутрішніх проблемах Америки.

Про це повідомив WSJ, передає Новини.LIVE.

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Джей Ді Венс почав критикувати курс Трампа після програшу виборів

Поразка Республіканської партії на проміжних виборах 3 листопада спровокувала публічні розбіжності всередині адміністрації. Віцепрезидент Джей Ді Венс виступив із гострою критикою політичного курсу Білого дому.

Венс вважає головною причиною політичної невдачі саме військову кампанію США в Ірані. За його словами, розробка будь-якої майбутньої стратегії партії має починатися виключно з розв'язання цього ключового питання.

На тлі цих заяв в адміністрації президента тривають напружені обговорення. Дискусії щодо Ірану тривали кілька тижнів ще до виборів, і зараз частина посадовців продовжує наполягати на тому, що Дональд Трамп має не згортати кампанію, а навпаки посилити удари.

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Чому виборці Трампа підтримали демократів на думку Венса

Джей Ді Венс відкинув версію про те, що республіканці програли через низьку активність власного електорату. На його думку, проблема полягала в зміні політичних уподобань тих американців, які ще у 2024 році віддали свої голоси за тандем Трампа та Венса.

Для підтвердження своєї тези віцепрезидент навів приклад Флориди. В цьому штаті республіканський електорат перевищував демократичний на дев'ять відсоткових пунктів, що лише трохи поступається показникам минулих президентських виборів. Тобто прихильники партії фізично прийшли на виборчі дільниці, проте частина з них свідомо проголосувала за кандидатів від Демократичної партії.

Віцепрезидент також оприлюднив результати закритого опитування, проведеного авторитетним політологом. Дослідження показало, що колишні виборці Трампа змінили свій вибір через чотири основні вимоги: необхідність завершити війну, звернути увагу на інфляцію та вартість життя, зробити пріоритетом американські інтереси та переглянути формат відносин з Ізраїлем.

"Наші виборці прийшли на дільниці. І саме ці чотири причини пояснюють, чому багато хто з них проголосував за демократів", — наголосив Джей Ді Венс.

Він акцентував, що вирішальним фактором залишається саме війна, і запропонував прихильникам подальшої участі в конфлікті відкрито пояснити, чому ця мета варта втрати контролю над Сенатом на найближчі шість років.

Очікуючи внутрішньопартійних дискусій щодо причин поразки, віцепрезидент заздалегідь розкритикував ідеї запровадження амністії для нелегальних мігрантів заради повернення голосів. Водночас він не виключив можливості коригування міграційного курсу, запропонувавши жорсткіше карати компанії, які працевлаштовують нелегалів.

Новини.LIVE повідомляли, що демократи перемогли на проміжних виборах до Конгресу та повернули контроль над парламентом. Дональд Трамп пояснив поразку республіканців високими цінами на пальне, які вдарили по кишенях американців. При цьому президент США вперше публічно визнав, що бензин подорожчав не через удари України по російських заводах, а через війну в Ірані.

Водночас Трамп уже заговорив про наступні президентські перегони 2028 року. Він заявив, що Республіканська партія має потужну команду, а головними фаворитами на посаду лідера країни бачить чинного віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марка Рубіо.

Сам Джей Ді Венс тим часом закликав Київ припинити атаки на нафтопереробну галузь Росії. Він не визнав, що у зміні цін винна війна з Іраном. За його словами, руйнування заводів із виробництва дизеля прямо б'є по кишенях американців, оскільки спричиняє стрибок світових цін на пальне.

Крім того, віцепрезидент США розкрив деталі телефонних переговорів із Володимиром Путіним. Венс назвав главу Кремля "зваженим та обережним співрозмовником" і заявив, що той поважає Дональда Трампа як сильного лідера.