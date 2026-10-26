Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутніх виборах глави держави у 2028 році Республіканська партія має чудову команду, серед членів якої є потенційні кандидати. За його словами, такими людьми, як мінімум, є чинний віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Трамп про ймовірних кандидатів на посаду президента США

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, хто балотуватиметься від республіканців у 2028 році, попросивши його назвати конкретні імена. У відповідь він сказав наступне.

"Я міг би сказати, кого я вважаю підходящим кандидатом, але поки що зарано... У нас є чудові кандидати — Джей Ді Венс, Марко Рубіо. У нас чудова команда", — сказав президент США.

Як повідомляли Новини.LIVE, згідно з опитуванням Financial Times, 69% американських виборців стурбовані корупцією та конфліктами інтересів в адміністрації Трампа. Це невдоволення посилюється зростанням вартості життя.

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Також ми писали, що кілька днів тому Трамп висловив упевненість, що може втретє балотуватися на посаду президента. При цьому він визнав, що чинне законодавство не передбачає такої можливості.