Трамп назвав ймовірних кандидатів у президенти США у 2028 році
Президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутніх виборах глави держави у 2028 році Республіканська партія має чудову команду, серед членів якої є потенційні кандидати. За його словами, такими людьми, як мінімум, є чинний віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про ймовірних кандидатів на посаду президента США
Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, хто балотуватиметься від республіканців у 2028 році, попросивши його назвати конкретні імена. У відповідь він сказав наступне.
"Я міг би сказати, кого я вважаю підходящим кандидатом, але поки що зарано... У нас є чудові кандидати — Джей Ді Венс, Марко Рубіо. У нас чудова команда", — сказав президент США.
Як повідомляли Новини.LIVE, згідно з опитуванням Financial Times, 69% американських виборців стурбовані корупцією та конфліктами інтересів в адміністрації Трампа. Це невдоволення посилюється зростанням вартості життя.
Також ми писали, що кілька днів тому Трамп висловив упевненість, що може втретє балотуватися на посаду президента. При цьому він визнав, що чинне законодавство не передбачає такої можливості.