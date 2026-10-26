Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на будущих выборах лидера страны в 2028 году Республиканская партия имеет отличную команду, кто из нее потенциально мог бы стать кандидатом. По его словам, такими людьми как минимум являются действующие вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report.

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Что сказал Трамп о вероятных кандидатах на пост президента США

Во время общения с прессой у Трампа спросили, кто будет баллотироваться от республиканцев в 2028 году, попросив его назвать конкретные имена. В ответ он сказал следующее.

"Я мог бы сказать, кого я считаю подходящим кандидатом, но пока рановато... У нас есть отличные имена — Джей Ди Вэнс, Марко Рубио. У нас отличная команда", — сказал президент США.

Как сообщали Новини.LIVE, согласно опросу Financial Times, 69% американских избирателей обеспокоены коррупцией и конфликтами интересов в администрации Трампа. Это недовольство усугубляется ростом стоимости жизни.

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Также мы писали, что несколько дней назад Трамп выразил уверенность, что может в третий раз баллотироваться на пост президента. При этом он признал, что действующее законодательство не предусматривает такой возможности.