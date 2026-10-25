Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Большинство американских избирателей обеспокоены коррупцией и конфликтами интересов в администрации президента США Дональда Трампа. Недовольство усугубляется ростом стоимости жизни. Часть граждан возлагает на команду Трампа и республиканцев в Конгрессе ответственность за высокие цены.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Financial Times и исследовательской организации Focaldata, сообщает Новини.LIVE.

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Что показал опрос о коррупции в администрации Трампа

Согласно результатам исследования, около 69% зарегистрированных избирателей США заявили, что "очень" или "в некоторой степени" обеспокоены коррупцией, злоупотреблением служебным положением или конфликтами интересов в администрации Дональда Трампа.

Среди американцев, голосовавших за Трампа на президентских выборах 2024 года, почти половина также выразила такую обеспокоенность.

Кроме того, почти 50% всех зарегистрированных избирателей считают, что во время второго президентского срока Трампа коррупция стала более серьезной проблемой, чем при предыдущих администрациях.

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По результатам опроса, около 54% респондентов считают, что наибольшую ответственность за высокие цены, с которыми сталкиваются американцы, несут администрация Трампа или республиканцы в Конгрессе.

Более 40% опрошенных также заявили, что рост цен повысил вероятность того, что они проголосуют за демократов на промежуточных выборах.

Кроме того, 56% респондентов сообщили, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Трампа в Белый дом. Более четверти опрошенных были вынуждены сократить расходы на необходимое, в частности на продукты питания или медицинскую помощь.

Опрос провела онлайн лондонская независимая исследовательская организация Focaldata 16–18 октября 2026 года. В нем приняли участие 1648 зарегистрированных избирателей США. Погрешность составляет плюс-минус 2,8 процентных пункта.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 31% накануне промежуточных выборов. Также 54% американцев заявили, что считают действия президента правонарушениями, которые могут служить основанием для импичмента.

Перед голосованием Трамп заявлял, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил, что имеет право в третий раз баллотироваться на пост президента США. Он объяснил это якобы фальсификациями на выборах 2020 года. В то же время Трамп признал, что американское законодательство, по его словам, не позволяет ему вновь участвовать в президентской гонке.

Новини.LIVE писали, что промежуточные выборы в США не приведут к кардинальным изменениям в американской политике, но помогут определить дальнейшее направление ее развития. Их результаты могут показать, как будут меняться позиции Республиканской и Демократической партий в 2027–2028 годах. Также выборы позволят оценить, какие политические коалиции будут формироваться и кто может претендовать на президентский пост в 2028 году.