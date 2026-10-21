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Дополнительные выборы не изменят кардинально политику США: эксперт

Ua ru
21 октября 2026 17:27
Эксклюзив
Дополнительные выборы не изменят политику США кардинально: что известно Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Промежуточные выборы в США не приведут к кардинальным изменениям в американской политике, однако их результаты помогут определить будущие политические тенденции. Они также позволят оценить вектор развития Соединенных Штатов, а также формирование новых коалиций и потенциальных кандидатов на пост президента в 2028 году.

Об этом в эфире День.LIVE эксклюзивно заявил глава Института американистики Владислав Фарапонов.

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Какое значение будут иметь промежуточные выборы в США

По словам Владислава Фарапонова, промежуточные выборы не принесут радикальных изменений в американскую политику. Они лишь могут показать направление или вектор развития Республиканской и Демократической партий.

Он подчеркивает, что не стоит ожидать, что произойдет что-то "очень радикальное и всё перевернётся на 360 градусов". В то же время эксперт отметил, что эти выборы помогут лучше понять вектор развития американской политики.

"Это будут сигналы, которые мы можем правильно истолковать или нет, и подготовиться к изменениям в американской политике, которые произойдут в 2027–2028 годах. И, конечно, апогеем или кульминацией станут президентские выборы 2028 года", — отметил Владислав Фарапонов.

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Глава Института американистики сообщил, что после промежуточных выборов станет ясно, кто будет баллотироваться на пост президента и какие коалиции будут формироваться вокруг действующих политиков и т. д.

Мы писали, что тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "не могут договориться, потому что ненавидят друг друга". Более того, глава Соединенных Штатов считает, что в марте 2025 года у Зеленского был шанс заключить "более выгодное соглашение".

Новини.LIVE сообщали, что некоторые официальные лица США недовольны политикой Трампа в отношении РФ. Американский сенатор-республиканец Том Тиллис в эфире CNN резко раскритиковал его за высказывание о том, что "Россия ведет себя нормально в Украине".

США выборы Дональд Трамп война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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