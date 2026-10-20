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Путин водит за нос: сенатор-республиканец возмущен заявлениями Трампа

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20 октября 2026 09:27
Сенатор раскритиковал Трампа за заявления о России и предупредил об угрозе со стороны Путина
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что Россия якобы нормально ведет себя в Украине. Политик обвинил российского диктатора Владимира Путина в обмане американского президента и подчеркнул, что Вашингтон не должен преуменьшать масштабы российских преступлений.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Тома Тиллиса в эфире CNN.

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Дональд Трамп
Митинг против Дональда Трампа в США. Фото: Reuters

Сенатор США возмутился словами Трампа о России

Тиллис не согласился с оценкой Трампа относительно действий российских войск в Украине. Он напомнил о собственной поездке в Харьков, где лично видел последствия российских обстрелов.

По словам сенатора, во время визита он увидел разрушенные гражданские магазины, автозаправочные станции и школы.

"Он убийца. И "не делает многого" — что это значит? Он убил всего 20 или 30 человек в день вместо тысячи? Боже мой, даже одна жизнь, отнятая Владимиром Путиным, — это уже слишком много", — заявил Тиллис.

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Республиканец подчеркнул, что Трамп должен осознавать последствия российской агрессии и не преуменьшать ответственность Путина. По мнению сенатора, российский президент пытается обманывать американского лидера, используя переговоры в собственных интересах.

Тиллис выступил против саммита Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Американский политик также прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Тиллис назвал такую инициативу абсурдной. Он убежден, что Россия и Китай стремятся к мировому доминированию, поэтому Соединенные Штаты должны учитывать их стратегические цели.

Сенатор предупредил, что история сурово оценит действия Вашингтона, если США не встанут на защиту западного мира и позволят российскому руководству реализовать свои планы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США заявил о возможности завершить российско-украинскую войну значительно раньше. По его словам, урегулирование затянулось из-за сложности переговоров между сторонами.

Также Новини.LIVE писал, что Министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о возможной трехсторонней встрече Си Цзиньпина, Трампа и Путина. В Пекине отметили, что не могут подтвердить подготовку такого саммита. 

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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