Сенатор розкритикував Трампа за заяви про Росію та попередив про загрозу Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його заяву про те, що Росія нібито нормально поводиться в Україні. Політик звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в обмані американського президента та наголосив, що Вашингтон не повинен применшувати масштаби російських злочинів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Тома Тілліса в ефірі CNN.

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Мітинг проти Дональда Трампа в США. Фото: Reuters

Сенатор США обурився словами Трампа про Росію

Тілліс не погодився з оцінкою Трампа щодо дій російських військ в Україні. Він нагадав про власну поїздку до Харкова, де особисто бачив наслідки російських обстрілів.

За словами сенатора, під час візиту він побачив зруйновані цивільні магазини, автозаправні станції та школи.

"Він убивця. І "не робить багато" — що це означає? Він убив лише 20 чи 30 людей на день замість тисячі? Боже мій, навіть одне життя, забране Володимиром Путіним, — це вже забагато", — заявив Тілліс.

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Республіканець наголосив, що Трамп повинен усвідомлювати наслідки російської агресії та не применшувати відповідальність Путіна. На думку сенатора, російський президент намагається обманювати американського лідера, використовуючи переговори у власних інтересах.

Тілліс виступив проти саміту Трампа з Путіним і Сі Цзіньпіном

Американський політик також прокоментував можливість проведення тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Тілліс назвав таку ініціативу абсурдною. Він переконаний, що Росія та Китай прагнуть світового домінування, тому Сполучені Штати повинні враховувати їхні стратегічні цілі.

Сенатор попередив, що історія суворо оцінить дії Вашингтона, якщо США не стануть на захист західного світу та дозволять російському керівництву реалізувати свої плани.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США заявив про можливість завершити російсько-українську війну значно раніше. За його словами, врегулювання затягнулося через складність переговорів між сторонами.

Також Новини.LIVE писав, що Міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про можливу тристоронню зустріч Цзіньпіна, Трампа та Путіна. У Пекіні зазначили, що не можуть підтвердити підготовку такого саміту.