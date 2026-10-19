Китай прокоментував можливу зустріч Сі Цзіньпіна, Трампа й Путіна

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про можливу зустріч лідерів КНР, США та Росії. Ідеться про потенційні переговори Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо війни проти України. Як відомо, глава Кремля запропонував провести таку зустріч наступного місяця.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу у понеділок, 19 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Що в Китаї кажуть про можливу зустріч лідерів

У понеділок, 19 жовтня, під час брифінгу речницю МЗС Китаю Мао Нін запитали про публікацію ЗМІ, у якій ішлося про пропозицію російського диктатора Путіна провести наступного місяця зустріч за участю лідерів Китаю, США та Росії. На переговорах планували обговорити врегулювання повномасштабної війни РФ проти України.

Відповідаючи на запитання журналістів, речниця МЗС Китаю зазначила, що наразі не має відомостей, якими могла б поділитися щодо можливої зустрічі.

"На цей час я не маю інформації, яку могла б надати", — сказала Мао Нін.

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Новини.LIVE писали, що глава МЗС України Андрій Сибіга застеріг, що переговори Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна без України можуть лише посилити прагнення Кремля продовжувати агресію. Він наголосив, що російський диктатор має погодитися на припинення вогню ще до будь-якої зустрічі. За словами міністра, доки Росія продовжує тероризувати цивільних, Путіну не місце за столом переговорів.

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