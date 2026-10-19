Китай прокомментировал возможную встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о возможной встрече лидеров КНР, США и России. Речь идет о потенциальных переговорах Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина по поводу войны против Украины. Как известно, глава Кремля предложил провести такую встречу в следующем месяце.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга в понедельник, 19 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Что в Китае говорят о возможной встрече лидеров

В понедельник, 19 октября, во время брифинга пресс-секретаря МИД Китая Мао Нинь спросили о публикации в СМИ, в которой речь шла о предложении российского диктатора Путина провести в следующем месяце встречу с участием лидеров Китая, США и России. На переговорах планировалось обсудить урегулирование полномасштабной войны РФ против Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь МИД Китая отметила, что на данный момент не располагает информацией, которой могла бы поделиться относительно возможной встречи.

"На данный момент у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — сказала Мао Нин.

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