Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ до сих пор не смогли достичь соглашения, потому что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. Американский лидер считает, что в марте прошлого года президент Украины мог заключить более выгодную сделку, чем та, которую он может заключить сейчас.

Об этом со ссылкой на заявления главы Белого дома во время общения с журналистами во вторник, 20 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Трамп о войне и мирном соглашении

"Ненависть между Путиным и Зеленским чрезвычайно сильна. Думаю, это и есть основная причина, по которой они не смогли достичь соглашения", — заявил президент США.

Журналист спросил Трампа, должны ли президенты Украины и РФ подписать соглашение одновременно и придется ли им при этом находиться в одной комнате. В ответ глава Белого дома отметил, что можно найти другой вариант. При каких условиях это произойдет — ему все равно.

"Они могут сделать это по-другому. Им (Путину и Зеленскому, — Ред.) трудно находиться в одной комнате. Мне все равно, как это (подписание соглашения, — Ред.) будет сделано", — отметил глава Белого дома.

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