Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ досі не змогли досягти угоди, тому що Путін і Зеленський ненавидять одне одного. Американський лідер вважає, що в березні минулого року президент України міг укласти більш вигідну домовленість, ніж та, яку може укласти зараз.

Про це з посиланням на заяви голови Білого дому під час спілкування із журналістами у вівторок, 20 жовтня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Трамп про війну та мирну угоду

"Ненависть між Путіним і Зеленським надзвичайно висока. Думаю, це і є основною причиною, чому вони не змогли досягти угоди", — заявив президент США.

Журналіст спитав Трампа, чи мають президенти України та РФ підписати угоду одночасно і чи доведеться їм під час цього перебувати в одній кімнаті. У відповідь голова Білого дому зазначив, що можна знайти інший варіант. За яких умов це відбудеться — йому байдуже.

"Вони можуть зробити це іншим способом. Їм (Путіну та Зеленському, — Ред.) важко перебувати в одній кімнаті. Мені байдуже, як це (підписання угоди, — Ред.) буде зроблено", — зазначив голова Білого дому.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа повідомляв, що американський лідер розкритикував Зеленського. На його думку, війну в Україні давно можна було б завершити. Ставлення РФ до України політик вважає нормальним.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Віктору Ющенку не сподобалася ідея щодо зустрічі кремлівського диктатора з лідерами Китаю та США. Третій президент України вважає, що Путін не має брати участь в обговоренні світового порядку. За його словами, Росії не місце серед держав, які визначають майбутнє світу.