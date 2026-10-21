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Головна Новини дня Проміжні вибори не змінять кардинально політику США: експерт

Проміжні вибори не змінять кардинально політику США: експерт

Ua ru
21 жовтня 2026 17:27
Ексклюзив
Проміжні вибори не змінять кардинально політику США: що відомо Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Проміжні вибори у США не призведуть до кардинальних змін в американській політиці, однак їхні результати допоможуть визначити майбутні політичні тенденції. Вони також дадуть змогу оцінити вектор розвитку Сполучених Штатів та формування їх нових коаліцій і потенційних кандидатів на посаду президента у 2028 році.

Про це в ефірі День.LIVE ексклюзивно заявив голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов.

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Яке значення матимуть проміжні вибори у США

За словами Владислава Фарапонова, радикальні вибори не принесуть радикальних змін в американську політику. Вони лише можуть показати напрям або вектор розвитку республіканської та демократичної партії.

Він наголошує, що не варто очікувати, що трапиться щось "дуже таке радикальне і все перевернеться на 360 градусів". Водночас експерт наголосив, що ці вибори допоможуть краще зрозуміти вектор розвитку американської політики.

"Це будуть сигнали, які ми можемо правильно зчитати або не зчитати й підготуватися до змін в американській політиці, які відбудуться у 2027–2028 роках. І, звісно, апогеєм або кульмінацією будуть президентські вибори 2028 року", — зазначив Владислав Фарапонов.

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Голова Інституту Американістики повідомив, що по проміжним виборам буде зрозуміло, хто буде балотуватися на посаду президента та які коаліції будуть формуватися навколо чинних політиків тощо.

Ми писали, тим часом Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "не можуть порозумітись, бо ненавидять один одного". Ба більше, глава Сполучених Штатів вважає, що в березні 2025 року Зеленський мав шанс укласти "більш вигідну угоду".

Новини.LIVE інформували, що деякі посадовці США невдоволені політикою Трампа щодо РФ. Американський сенатор-республіканець Том Тілліс в ефірі CNN різко розкритикував його за висловлювання, що "Росія поводиться нормально в Україні".

США вибори Дональд Трамп війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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