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Главная Новости дня Трамп хочет в третий раз баллотироваться на пост президента США

Трамп хочет в третий раз баллотироваться на пост президента США

Ua ru
23 октября 2026 09:19
Трамп заявил о намерении баллотироваться на третий срок REUTERS/David Dee Delgado
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед жителями Айовы выразил уверенность в том, что может в третий раз баллотироваться на пост президента. В то же время он признал, что действующее законодательство страны не предусматривает такой возможности.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Трамп хочет снова баллотироваться в президенты США

"Считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы", — заявил Трамп.

Он имел в виду якобы массовые фальсификации во время президентских выборов 2020 года.

Трамп не раз намекал на возможность участия в президентских выборах в третий раз, хотя время от времени категорически отвергал такой сценарий. Однако во время выступления перед жителями Айовы он допустил такую перспективу и признал наличие законодательных ограничений.

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"Я думаю, что в законе было сказано — я не уверен на 100% — но я думаю, что в законе сказано, что мне не разрешено баллотироваться снова. Я изучал эту формулировку", — заявил лидер США.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Трамп, не достигнув договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении атак на энергетические объекты, начал перекладывать ответственность на Украину.

А 42-й президент США Билл Клинтон обвинил Трампа в том, что тот отказался от поддержки Украины и фактически встал на сторону Путина. По словам Клинтона, Трамп допускал такое развитие событий еще во время своей первой президентской кампании.

США выборы закон Дональд Трамп президент
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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