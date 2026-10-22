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Главная Новости дня Клинтон: Трамп бросил Украину и встал на сторону России

Клинтон: Трамп бросил Украину и встал на сторону России

Ua ru
22 октября 2026 11:17
Клинтон заявил, что Трамп перешел на сторону Путина REUTERS/Jeenah Moon
42-й президент США Билл Клинтон. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп бросил Украину и перешел на сторону российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он угрожал этим еще во время первой президентской кампании.

Об этом Билл Клинтон сказал во время своего выступления на предвыборном митинге во Флориде, передает Новини.LIVE.

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Трамп перешел на сторону России

Клинтон подчеркнул, что ему надоело, как США относятся к союзникам, вытирая о них ноги.

"И вот только на прошлой неделе президент Трамп наконец-то сделал то, чем угрожал еще во время своей первой президентской кампании: бросил Украину на произвол судьбы и снова встал на сторону Путина", — заявил он.

Как писали Новини.LIVE, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон высказала предположение, что у Путина может быть компромат на Трампа, который сказывается на его политике в отношении России.

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В то же время Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны России против Украины, возможно, достигли наибольшего за всё время прогресса. Кроме того, в его команде отметили положительные сдвиги в мирном процессе после встреч в Норвегии и России.

владимир путин Дональд Трамп Украина Билл Клинтон Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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