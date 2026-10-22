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Головна Новини дня Клінтон: Трамп кинув Україну та став на бік Росії

Клінтон: Трамп кинув Україну та став на бік Росії

Ua ru
22 жовтня 2026 11:17
Клінтон заявив, що Трамп перейшов на бік Путіна REUTERS/Jeenah Moon
42-й президент США Білл Клінтон. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп кинув Україні та перейшов на бік російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, він погрожував цим ще під час першої президентської кампанії.

Про це Білл Клінтон сказав під час свого виступу на передвиборчому мітингу у Флориді, передає Новини.LIVE.

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Трамп перейшов на бік Росії

Клінтон наголосив, що йому набридло, як США ставляться до союзників, витираючи об них ноги. 

"І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії: кинув Україну напризволяще й знову став на бік Путіна", — заявив він.

Як писали Новини.LIVE, колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон висловила припущення, що Путін може мати компромат на Трампа, який позначається на його політиці щодо Росії

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Водночас Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, можливо, досягли найбільшого за весь час прогресу. Крім того, у його команді відзначили позитивні зрушення в мирному процесі після зустрічей у Норвегії та Росії.

володимир путін Дональд Трамп Україна Білл Клінтон Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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