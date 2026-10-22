42-й президент США Білл Клінтон. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп кинув Україні та перейшов на бік російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, він погрожував цим ще під час першої президентської кампанії.

Про це Білл Клінтон сказав під час свого виступу на передвиборчому мітингу у Флориді, передає Новини.LIVE.

Реклама

Трамп перейшов на бік Росії

Клінтон наголосив, що йому набридло, як США ставляться до союзників, витираючи об них ноги.

"І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії: кинув Україну напризволяще й знову став на бік Путіна", — заявив він.

Як писали Новини.LIVE, колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон висловила припущення, що Путін може мати компромат на Трампа, який позначається на його політиці щодо Росії.

Читайте також:

Водночас Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, можливо, досягли найбільшого за весь час прогресу. Крім того, у його команді відзначили позитивні зрушення в мирному процесі після зустрічей у Норвегії та Росії.